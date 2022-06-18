Silverline, ürünlerini meta veri tabanına taşıyor

Silverline, ankastre sektörünün ilk davlumbaz NFT’sini hazırlayarak çok yönlü bir dijital tüketici bağlantısının temelini attı.

Teknolojik ve yenilikçi ürünleriyle geleceğin trendlerine yön veren Silverline, ankastre sektörünün ilk davlumbaz NFT’sini hazırlayarak çok yönlü bir dijital tüketici bağlantısının temelini attı. Blatform iş birliğiyle prototip olarak tasarlanan Lightline Cube ürününü NFT olarak önümüzdeki günlerde satışa sunmaya hazırlanan marka; aynı zamanda 60’dan fazla ürününü meta veri tabanına taşımak için çalışmalara başladı.

Silverline Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Laçin, ihracatta da büyümeyi hedeflediklerini belirterek; tasarım ve inovasyon odaklı geniş ürün gamıyla sektörde güçlü bir yer edindiklerini söyledi.

Mustafa Laçin, 'Silverline; yurt içi ve yurt dışındaki markalaşma yatırımları, yeni pazarlara yönelik geliştirdiği projeksiyonlar ve ihracatta yaptığı atılımlarla geçtiğimiz yıl yüzde 56 büyüme kaydederek 2021 yılını 1 milyar 173 milyon TL ciro ile kapattı. 2022 yılında iç piyasada mevcut hacmimizi korumayı, ihracatta ise 2021’e göre dolar bazında yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz' dedi.



