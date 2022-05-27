Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

27.05.2022 09:59:000
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Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması uzatıldı

Sinema biletlerinde "sıfır vergi" uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı .Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasına 31 Aralık 2022'ye kadar devam edilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, daha önce son tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.

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