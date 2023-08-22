Şirketler likit peşinde: Oran en az 1 olmalı

Şirketlerin finansal anlamda kaynağa erişimde zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu ortamda şirketlerin varlığını sürdürmesinde takip edilen pek çok gösterge ve risk var.

Capital 2023 Temmuz sayısından

Finansal tablolar arasında ise şirketlerin kısa vadede borçlarını ödeyebilme gücünü ifade eden likidite oranı çok şey ifade ediyor. Likidite oranları şirketlerin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğinin ölçülmesinin yanı sıra çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını da belirliyor. Uzmanlara göre bu oranan “1” olması ideal. Ancak mevcut konjonktürde bunu başarmak oldukça zor. Sonuçta enflasyon baz etkisiyle düşüyor gibi görünse de fiyat artışları hız kesmiyor. Ülke risk primini gösteren CDS’lerde sorun var. Dolar kurundaki hareketliliğin devam etmesi öngörülüyor.

Capital, halka açık şirketleri kaynak alarak özellikle Capital500 ölçeğindeki şirketlerin likidite oranlarını inceledi. Yine sektör verileri de bu kapsamda analiz edildi.

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