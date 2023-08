Likite yakın takip

VEHBİ VARLIK İNOKSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇTİ”



HANGİ FİNANSAL ORAN? Kaynaklar her zaman iyi yönetilmek zorunda. Ancak enflasyon dönemleriyle yabancı kaynak maliyetlerinin yükseldiği ve kaynak bulmanın zorlaştığı dönemlerde, işletme bilançolarında finansal kaynak yönetimi her şeyin önüne geçiyor. Cari oran, hızlı hareket edilmesi gereken bugünlerde yeterli olmuyor. Çünkü dönen varlıklar içindeki kalemlerin paraya çevrilebilme hızı bizi sınırlıyor.



“LİKİDİTEYİ TERCİH EDİYORUZ” Stokları dışarıda tutan likidite oranını kullanmayı tercih ediyoruz. Ancak bazı durumlarda, bazı sektörlerde likidite oranını izlemek de yeterli olmayabilir. Çünkü stoklar dışında, diğer alacaklar kaleminin ve özellikle devreden KDV gibi alacakların da borç ödemede kullanılmasında sorun yaşatacağını deneyimlerimizle gördük. Bu nedenle hazır değerlerle menkul kıymetler toplamından oluşan nakit oranını da göz önünde bulundurmak gerekir. Likidite oranının 1 olarak korunması çok önemli. Her 1 TL yabancı kaynak karşılığında, 1 TL tutarında likit değer bulundurmak, işletmemizde bütçelenmiş finansman giderlerinin tutturulması açısından zorunluluk arz ediyor.



DİNAMİK FİYATLAMA Enflasyon dönemlerinin en önemli kriteri olan “dinamik fiyatlama” temel argümanımız. Bu sayede üretim girdilerindeki maliyet artışlarında sermaye kaybının önüne geçebiliyoruz. Dinamik fiyatlamada, materyal fiyat artışları izlemenin yanında dövize bağlı materyallerde kur farkı etkisini de fiyatlama kriteri olarak kullanıyoruz. Yurt dışı satış kanalını öne çıkarmaya ve döviz girişi sağlayan yurt içi müşterilere öncelikli satış yapmaya çalışıyoruz. Kredili satışlarda vadeleri azaltmaya ve gerektiğinde reeskonta tabi tutulabilecek nitelikte kaliteli alacaklar oluşturmaya özen gösteriyoruz. Alacak devir hızını artırmaya, hareketsiz stokları nakde dönüştürmeye çalışıyoruz.