Şirketlerin son dönemdeki stratejisi: Yeni kategoriye giriş

Son dönemde bu stratejiyle hareket eden pek çok şirket faaliyet gösterdiği kategori sayısını artırdı.

Son 5 yılda değişen tüketici trendleri doğrultusunda yeni kategorilere girip başarılı olan şirketlerin sayısı artıyor. Yeni girilen kategorinin ciroya katkısı yüzde 10 ila 20 arasında hesaplanıyor.

Capital 2023 Temmuz sayısından

Yeni kategoriler sadece ciroya katkı yapmakla kalmıyor. Şirketin yeni müşteri kazanmasından pazar payı artışına ve sepeti büyütmesinden müşteri frekansını artırmaya kadar pek çok konuda avantaj sağlıyor.

Markalaşmış ürünler tüketicinin gözünde iyi bir imaja sahip. Bu ürünler tüketici tarafından doğrudan kaliteli olarak algılanıyor ve bu ürünlere güven duyuluyor. Şirket aynı markayla yeni ürün kategorilerine girdiğinde başarı şansı yüksek oluyor.

Son dönemde bu stratejiyle hareket eden pek çok şirket faaliyet gösterdiği kategori sayısını artırdı. Son 5 yılda kategori sayısını Doğanlar Mobilya 15’e, Dimes 7’ye, Sinoz 16’ya, T-soft ise 9’a çıkardı. Kolonya markası olarak çıkan Rebul bugün yeni girdiği alanlarla 8 farklı kategoride faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin en köklü hazır giyim şirketlerinden Vakko ise yeme-içmenin ardından ilk otelini Nişantaşı’nda açarak turizme girdi.

* ARAŞTIRMANIN DEVAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



