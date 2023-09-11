Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı

2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla birlikte ara tatil ve yaz tatili tarihleri belli oldu. İşte 2023 - 2024 ara tatil ve yaz tatili tarihi...

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin merakla beklediği tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Merak edenler için Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanan 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi Kasım ayı ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri...

SÖMESTR NE ZAMAN?

Okulların açılmasıyla beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar. 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

ARA TATİL TARİHLERİ

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

YAZ TATİLİ TARİHLERİ

Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.