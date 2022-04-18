SPK Başkanlığına Gönül atandı

SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı. Başkan vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğe ise Yusuf Sünbül getirildi.

18.04.2022 09:02:000
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SPK Başkanlığına Gönül atandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına, görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine İbrahim Ömer Gönül, başkan vekilliğine ise Mutalip Ünal atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince SPK Başkanlığına Gönül, başkan vekilliğine Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül getirildi. İbrahim Ömer Gönül, 2014'ten bu yana SPK Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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