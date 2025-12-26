SPK'dan dolandırıcılık uyarısı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu, SPK yöneticilerinin ve personelinin adını kullanıp vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğine dair uyarıda bulundu.

26.12.2025 17:38:570
Paylaş Tweet Paylaş
SPK'dan dolandırıcılık uyarısı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuruda bulundu. 

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Son günlerde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu yöneticisi, çalışanlarının yakını olarak tanıtıp veya Kurul Başkanımızın, yöneticilerimizin, personelimizin adını kullanıp, vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinilmiştir. Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler. ''

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangisi kazandırdı? (19-26 Aralık 2025)

Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangisi kazandırdı? (19-26 Aralık 2025)

Türkiye'nin makine ihracatı 11 ayda 26 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin makine ihracatı 11 ayda 26 milyar dolara yükseldi

"Ekonomimiz en az yüzde 3,3 büyüme kaydedecek"

"Ekonomimiz en az yüzde 3,3 büyüme kaydedecek"

Visa Stablecoin Danışmanlık Servisi'ni tanıttı

Visa Stablecoin Danışmanlık Servisi'ni tanıttı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (26 Aralık 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (26 Aralık 2025)

"Dezenflasyon süreci güçlenerek devam ediyor"

"Dezenflasyon süreci güçlenerek devam ediyor"

Yorum Yaz