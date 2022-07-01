SPK'den Koroplast'ın halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

1.07.2022 09:08:000
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SPK'den Koroplast'ın halka arzına onay

SPK haftalık bültenine göre, Sermaye Piyasası Kurulu, Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hisse başına 4,68 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 60 milyon liralık, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 626 milyon 806 bin liralık, Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 16 milyon 797 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 42 milyon 187 bin liralık bedelli sermaye artırımı onaylandı.

Burgan Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 200 milyon liralık, Ünlü Yatırım Holding AŞ'nin 300 milyon liralık, Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 400 milyon liralık, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin 400 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Pasha Yatırım Bankası AŞ Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu'nun 200 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 47 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

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