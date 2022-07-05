Starlink'e, hareketli araçlarda kullanım onayı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Uluslararası Büro Şefi Tom Sullivan, "SpaceX'in uydu interneti sisteminin internet ağını şu anda artan ihtiyaçlara göre genişletmesine izin veriyoruz" açıklaması yaptı. Sullivan, "Ülkenin bir ucundan bir ucuna karavan ile seyahat eden insanlar, Avrupa'dan ABD'ye gelen yük gemileri, iç ya da dış hatlarda uçan yolcular bu ihtiyacı duyuyor" ifadesini kullandı. Yapılan bu yetkilendirme ile SpaceX Starlink uydu interneti sistemi ile müşterilere ya da işletmelere hizmet sağlayabilecek.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Starlink Türkiye’de Kullanılabiliyor mu?

Starlink Türkiye’de de kullanıma açılmış olan bir proje. Bunun için başvuru yapmak gerekiyor. Dünyaya açılmış olan bu uydu interneti her noktaya hizmet veriyor. Bu bağlamda Starlink hizmetinden yararlanan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Bu hizmetten yararlanmak için 99 dolarlık depozito karşılığında Starlink Uyduları internet sitesine girip konumuzu seçmeniz gerekiyor. İstenilen bilgilerin ardından projenin hizmet vereceği tarih size iletiliyor ve belli ücretler karşılığında uydu internetini her yerde kullanabiliyorsunuz.