Taban Gıda CEO'su: Türkiye buğdayda artık net ithalatçı

Türkiye, özellikle buğday alanında; büyük kısmı, yapılacak mamul madde ihracatına yönelik olarak 10 milyon ton kadar ithalat yapıyor. Bu şekilde arzdaki sorunun çözüldüğünü belirten Taban Gıda CEO'su Hasan Hacıhaliloğlu, Türkiye'nin buğdayda artık net ithalatçı olduğunu söylüyor.

Capital Temmuz 2022 sayısından

Bu sezon 18 milyon ton civarında bir buğday rekoltesi beklendiğini belirten Hasan Hacıhaliloğlu; 'Yine 8-9 milyon ton civarında buğday ithalatı söz konusu olacak. Son 5-6 yıla kadar ithalat, ihracata dayalı olarak yapılıyordu. Ancak birkaç yıldır buğdayda net ithalatçı konumuna geldik.

Üretiminizin yeterli olmaması dünya fiyatlarına bağımlı kalmamıza sebep oluyor. Şu an TMO sübvansiyonu bu yüksek fiyat artışını engelliyor; ancak bunun sürdürülebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Dünya genelinde oluşabilecek arz açığı endişesi bile, son 1 yılda dünya buğday fiyatlarını 250 dolardan 450 dolar seviyesine çıkarttı' diyor.

NE YAPILABİLİR?

Türkiye açısından arz-talep dengesini sağlamanın çok kolay olmayacağını anlatan Hasan Hacıhaliloğlu, bu konuda neler yapılabileceğini anlatıyor.

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