Takdir ve geri bildirim çalışanların performansını arttırdı

Performans değerlendirme ve yetenek yönetimi yazılımı F4e, Avrupa ve Orta Doğu’daki 14 ülkede hizmet verdiği toplam 50 bin çalışana sahip 100’ü aşkın şirketin verilerini analiz etti.

Yapılan çalışmaya göre, 2024 boyunca geribildirim ve takdir sistemlerini kullanan şirketler çalışan performansında dikkate değer ilerleme kaydetti. Turnover oranlarında yüzde 15 düşüş görüldü.

Geribildirim ve takdir kültürünü en hızlı benimseyenlerin başında gelen fintech ve teknoloji sektörlerinde, zamanında ve anlamlı geribildirim verilen ekiplerde, bireysel performansın yüzde 22 oranında arttığı gözlemlendi. Bunun yanı sıra, düzenli geribildirim alan çalışanların bağlılık oranları yüzde 20’ye kadar yükselirken, geribildirim sistemleri iş dünyasında düzenli bir liderlik uygulaması olarak görülmeye başlanan 1-1 görüşmelerle de desteklendiğinde turnover oranlarında yüzde 10-15 arasında düşüş sağlandı. Fintech ve teknoloji sektörlerinde tersine geribildirim (çalışanlardan yönetime) uygulamalarında da artış görüldü.

Özellikle müşteri memnuniyeti ve satış hedefleri gibi metriklerin öne çıktığı perakende ve finansal hizmetler sektörlerinde, geri bildirimlerin operasyonel verimlilik ve müşteri ilişkileri üzerindeki olumlu etki yaptığı gözlemlendi. Holdingler ve üretim gibi sektörlerde ise geri bildirimlerin halen daha sistematik hale gelme sürecinde olduğu görüldü.

Takdir mekanizmaları çalışan bağlılığı ve iç iletişimi yüzde 20 artırdı

F4e’nin çalışanların ve yöneticilerin birbirine takdirlerini iletme sistemi Kudos da çalışan bağlılığını artırmada önemli bir araç olarak öne çıktı. Sektör fark etmeksizin, çalışanların başarılarının takdir edilmesi, bağlılık ve motivasyonda ortalama %20 artış sağladı. En yüksek etkiler yüzde 22 ile finansal hizmetler, yüzde 20 ile teknoloji ve yüzde 18 ile perakende sektörlerinde gözlemlendi.

İK hedeflerinde inovasyon ve sürdürülebilirlik operasyonel hedeflerin önüne geçti

2024’te fintech, teknoloji, otomotiv, perakende, üretim ve finansal hizmetler gibi farklı sektörlerin geneline bakıldığında, belirlenen OKR’ların yüzde 50’den fazlasının inovasyon ve sürdürülebilirlik ile ilgili konulara odaklandığı, operasyonel hedeflerin yüzde 30 ile üçüncü sıraya düştüğü gözlemlendi. İş geliştirme ve müşteri kazanımı, çalışan eğitim ve gelişimi ile sosyal sorumluluk öne çıkan diğer hedefler oldu. OKR'ların yüzde 72'si başarıyla tamamlanırken, OKR tamamlanma oranının şirket başarı metriklerine katkısı yüzde 85 olarak ölçüldü.