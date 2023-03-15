Tarım ÜFE şubatta yıllık yüzde 127,56 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127,56 artış gösterdi.

15.03.2023 11:04:360
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Tarım ÜFE şubatta yıllık yüzde 127,56 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu endekste şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,58, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127,56 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 142,9 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,41, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 10,68, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 10,91 artış kaydedildi. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,95 azalış görülürken canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,32 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,8 artış oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 2,7 ile turunçgiller ve yüzde 2,04 ile çeltik oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 24,09 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 7,52 ile yağlı meyveler olarak belirlendi.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 32,64 ile lifli bitkiler, yüzde 84,67 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 213,84 ile turunçgiller, yüzde 188,83 ile yağlı meyveler olarak kayıtlara geçti. Endekste kapsanan 86 maddeden 14'ünün ortalama fiyatında azalış olurken 68'inin ortalama fiyatında artış gerçekleşti.

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