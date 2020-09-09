TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 7 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 42 milyar 205 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük ve ortalama basit faiz yüzde 11,15, en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11,74, 11,75 ve 11,85 seviyesinde gerçekleşti.