TEB’den ilk çeyrekte 3,320 milyon TL net kâr

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2023'ün ilk çeyreğinde 3,320 milyon TL net kâr elde etti. TEB'in aktif toplamı 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 277,8 milyar TL oldu.

TEB, 2023 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı 277,8 milyar TL olurken, net kârı 3,320 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 56'sını oluşturdu. Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in toplam kredileri yılın birinci çeyreğinde 154,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 197,8 milyar TL oldu. 2023 yılında güçlü sermaye yapısıyla birlikte istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB'in özkaynakları 27,3 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin çok üstünde, yüzde 16,79 oranında gerçekleşti.

TEB Grubu ve iştirakleri, 6 Şubat'ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen deprem felaketinin ilk gününden itibaren bölgedeki çalışanlarına, ailelerine, vatandaşlara destek olmak ve afet bölgesindeki ihtiyaçları karşılamak için tüm birimleriyle seferber oldu. TEB, bugüne kadar ulaştırdığı yardımlara, müşterilerine sunduğu finansal destek ve kolaylıklara ek olarak, 200 milyon TL'si nakdi bağış, 50 milyon TL'si afet bölgesindeki ailelere yönelik projelerde kullanılmak üzere toplam 250 milyon TL destek sağlayacağını açıkladı.

Depremden etkilenen şehirlerde bulunan bireysel ve işletme müşterilerinin kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı taksitlerini deprem bölgelerine göre 1 ila 6 ay arasında faizsiz olarak erteleyen TEB, EFT, havale, FAST para transferlerinden ve diğer banka ATM’lerinden yapılan işlemlerden ücret almama kararı aldı. Ayrıca, TEB Gezici Şubeleri ile depremden etkilenen bölgelerdeki müşterilerinin ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine ulaşmasını sağladı.

TEB, her 10 krediden 9'unu dijital kanalları üzerinden kullandırdı

TEB, 2023 yılının ilk çeyreğinde, müşteri deneyimini iyileştirmeyi tüm süreç ve faaliyetlerinin merkezine koydu. 25 binden fazla müşterisini dinleyen TEB, müşteri memnuniyetini tüm kanallarda düzenli olarak ölçerek geri bildirimler doğrultusunda süreçlerini daha da iyileştirmek için çalışmalar yaptı. İlk çeyrekte Bireysel Bankacılık müşteri sayısını 100 binden fazla artıran TEB, tüm müşterilerinin şubelerinde, çağrı merkezinde, CEPTETEB Mobil Bankacılık ve İnternet Şubesi'nde yaşadığı müşteri deneyimini daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TEB, yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışında yaşayan gerçek ve tüzel müşterilerine "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap", "Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap", "Altın Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap" ve "YUVAM Hesap" ürünlerini aktif şekilde sunmaya devam etti. Müşterilerini tasarrufa teşvik etmek için mevduat tarafında alternatif ürünler sunan TEB, para yatırma/çekme esnekliğiyle birikim yapmayı kolaylaştıran Marifetli Hesap ile müşterilerinin tasarruf alışkanlığının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı sürdürdü.

Taşıt kredisi ile gerçek ve tüzel müşterilerinin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını şubeleri aracılığıyla karşılayan TEB, ocak ayı itibarıyla TEB Finansman AŞ'yi banka bünyesine dahil etti. Bu birleşmeyle birlikte, taşıt kredisi piyasasında önemli bir oyuncu olan TEB, dağıtım kanalları (yetkili araç satıcıları) üzerinden finansman sağlayan TEB Finansman AŞ'nin uzun yıllara dayanan bayi ilişki yönetimi ve piyasa tecrübesiyle daha da güçlendi.

Esnek vade ve taksit seçenekleriyle sunduğu dijital tüketici kredileriyle müşterilerinin yanında olan TEB, bankacılık işlemlerine erişimi kolaylaştırarak her 10 krediden 9'unu dijital kanalları üzerinden kullandırırken, her üç müşterisinin birini dijital kanalları ile edindi.

TEB Kadın Bankacılığı ilk çeyrekte 1000 kadın iş sahibine 450 milyon TL tutarında finansman sağladı

TEB, CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden sunduğu CEPTETEB Süper ile TEB Yatırım Prime hızlı geçiş özelliğini müşterilerinin hizmetine açtı. Bu sayede yatırım hesabı sahipleri, CEPTETEB Mobil Uygulaması'na giriş yaptıktan sonra TEB Yatırım Prime Mobil Uygulaması'na geçiş yaparken tekrar giriş yapma ihtiyacı duymuyor. Her risk kategorisinde bulunan müşterisi için uygun yatırım çözümü olan TEB, çifte yatırım fırsatı sunarak birikimlere hem faiz kazandıran hem de yatırım fonu ile değerlendiren ürünü Mevdufon hesap açılışlarını da CEPTETEB Mobil Uygulaması'na taşıdı.

TEB, Kadın Bankacılığı ile sürdürülebilir ekonomik büyüme için kadın işletme sahiplerinin ve girişimcilerin iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye, ekonomiye daha fazla dahil olmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor. TEB'in kadın liderliğindeki işletmelere kullandırdığı nakit kredi hacmi 2023'ün ilk çeyreğinde, yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 10, geçen yılın ilk çeyreğine göre ise yüzde 36 arttı. TEB Kadın Bankacılığı ilk çeyrekte 1000 kadın iş sahibine 450 milyon TL tutarında finansman sağladı.

TEB, kadın liderliğindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 50 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşmasına imza attı. EBRD'nin TEB ile yürüttüğü Türkiye İş Dünyasında Kadınlar II (TurWiB II) Programı kapsamında yer alan bu anlaşmayla TEB, söz konusu tutarı kurucusu ya da yöneticisi kadın olan KOBİ'lere uygun faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi imkanı olarak kullandıracak.

TEB, ihracatçı KOBİ'lere finansman desteği sağlamak üzere İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile yeni bir işbirliği yaptı. İşbirliğiyle, ilave kredi için teminat ihtiyacı olan ihracatçı KOBİ'ler, yüzde 80 İGE kefalet desteğiyle kredi imkanından faydalanabilecek. Protokol kapsamında sadece nakit TL olarak kullandırılacak kredi vadesi azami 12 ay olarak belirlenirken, tahsis edilecek kredilere İGE, azami yüzde 80 oranında kefalet sağlayacak.

TEB Girişim Bankacılığı, teknoloji firmalarına yönelik programlar yürüten kurumlarla işbirliklerini yılın ilk çeyreğinde de geliştirdi. KOSGEB ile Ankara ili özelinde, savunma sanayi, tıbbi cihaz, bilişim/dijitalleşme teknolojileri ve finansal teknolojiler alanlarında 50 girişimciye toplam 50 milyon TL hibe sağlanacak program için ortak iş fikri çağrısı yapıldı. Program kapsamında TEB Girişim Bankacılığı, başvuru sahiplerine eğitim ve mentorluk desteği sağlayacak. TÜBİTAK ile uzun yıllardır 1512 programı kapsamında sürdürülen iş birliğine ek olarak, 1501/1507 programlarından destek alan teknoloji firmalarının da TEB Girişim Bankacılığı'nın girişimcilere sunduğu finansal hizmetlerinden yararlanmasına aracılık edecek yeni bir protokol imzalandı.

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı, müşterilerinin sürdürülebilirlik dönüşümlerini desteklerken, dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri finansman olanaklarının yanı sıra eğitim ve farkındalık artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdü. TEB, EBRD ile Ticareti Destekleme Programı kapsamında işbirliği anlaşmasını 100 milyon dolara taşıdı. Bu anlaşma, TEB'in dış ticaret işlemlerini çeşitlendirmesine, mevcut limitleri artırmasına, ihracatçı ve ithalatçılara daha uzun vadeler sunmasına imkan sağlarken, anlaşma çerçevesinde yeşil dış ticaret işlemleri gerçekleştirildi.

TEB'e yılın ilk çeyreğinde ödül

TEB Özel Bankacılık, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak adına gerçekleştirdiği istikrarlı çalışmaları sayesinde, Euromoney Dergisi'nin düzenlediği 2023 Özel Bankacılık Ödülleri'nde "Türkiye'deki En İyi Uluslararası Özel Bankacılık Ödülü"nün sahibi oldu.

Finans dünyasının yakından takip ettiği saygın yayın kuruluşlarından Global Finance dergisinin 2023 yılı için gerçekleştirdiği Dünyanın En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları değerlendirmesinde TEB, "Türkiye’nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.