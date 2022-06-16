Tekfen Ventures’dan yeni nesil tünel açma yöntemi: NASA Teknolojisi

Tekfen Yatırım Grubu’nun ana şirketi olan Tekfen Ventures, ağırlıklı olarak Tekfen’in faaliyet gösterdiği alanlarda, girişim dünyasındaki fırsatları değerlendirmek amacıyla erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yapmak üzere 2016 yılında kuruldu.

Odaklandığı sektörlerdeki girişim sayısını 13’e çıkaran Tekfen Ventures’ın portföyündeki şirketlerinden biri de, dünyada bir ilk olan; temassız, yeni nesil tünel açma teknolojileri üreticisi olan Petra. Daha önceleri nüfuz edilemeyen kayalık bölgelere ulaşımı, yarattığı özgün teknoloji ile mümkün kılabilen Petra’nın yeni yer altı teknolojisi, 3 farklı kıtada çeşitli iklim ve coğrafi koşullarda hizmet veren Tekfen’in Mühendislik ve Taahhüt Grubu tarafından da kullanılacak. İki eski NASA çalışanı tarafından geliştirilen yeni teknolojinin, dünya altyapı inşaat sektöründe yeni bir sayfa açması bekleniyor. Öte yandan, Tekfen Grubu’nun taahhüt faaliyetlerine yeni bir sinerji katarak, geniş bir coğrafyaya yayılan operasyonlarında avantaj sağlanmasının hedeflendiği bu işbirliği, Tekfen Ventures yatırımları arasında türünün ilk örneği olarak öne çıkıyor.

Adını teknoloji ve fenden alan, tarihi boyunca faaliyet gösterdiği her alanda teknolojinin üstünlüğünü ve yenilikçi yaklaşımları benimseyen Tekfen Grubu, sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini, Tekfen Ventures ile, yatırım yaptığı genç girişimlere aktararak onların gelişimine destek oluyor. Grubun faaliyet gösterdiği taahhüt, tarım ve tarımsal sanayi sektörlerinin henüz dijital dönüşümünün başındaki sektörler olması, Tekfen Ventures için geniş bir hareket alanı yaratırken, bu yönüyle de Tekfen Ventures’ı diğer girişim sermayesi şirketlerinden farklılaştırıyor.

Geliştirilen inovatif ve çözüm odaklı yeni iş modellerine yaptığı yatırımla Grup Şirketlerini geleceğe taşıyan Tekfen Ventures, şimdi de Tekfen’in Mühendislik ve Taahhüt Grubu’nu, portföyündeki temassız, yeni nesil tünel açma teknolojileri üreticisi Petra ile buluşturuyor. Petra’nın CEO’su eski NASA çalışanı Kim Abrams ile Shivani Torres’ın öncülük ettiği, zor coğrafi bölgelerde tünel açmayı mümkün kılan, temassız, hızlı ve güvenli tünel açma özelliğine sahip bu teknoloji, sektörde devrim olarak nitelendiriliyor. Mikro tüneller açma kabiliyetine de sahip olan teknoloji, işçilik, güvenlik, zaman ve maliyet açısından sunduğu faydalarla dikkat çekiyor.

Tekfen İnşaat’ın yol göstericiliği ile farklı iklim ve coğrafyalara uygun hale getirilecek

Bu teknolojinin, Tekfen’in Mühendislik ve Taahhüt Grubu’nun amiral gemisi Tekfen İnşaat’ın altyapısı, teknolojisi ve deneyimi ile geliştirilerek daha uygulanabilir hale getirilmesi ve Tekfen Grubu’nun taahhüt faaliyetlerine yeni bir sinerji katarak, geniş bir coğrafyaya yayılan operasyonlarında avantaj sağlaması hedefleniyor.

Boru hatları, enerji santralleri, endüstriyel tesisler, otoyollar, demiryolları, petrol ve gaz terminalleri, deniz aşırı petrol platformları, modüler imalatlar, pompa ve kompresör istasyonları, stadyumlar gibi büyük ölçekli projelerle öne çıkan Tekfen İnşaat, yeni teknolojiyi potansiyel işlerinde kullanmaya başlayarak, aktif olduğu coğrafyaların çeşitlenmesini ve müşteri portföyünün artmasını amaçlıyor.

“Petra'nın temassız teknolojisi, zor projelerin daha düşük maliyetle yapılmasını sağlayacak”

Teknoloji geliştirme yatırımlarını destekleyerek, Petra ile Tekfen İnşaat’ın bir araya gelmesine öncülük eden Tekfen Ventures Başkanı Sinan Uzan, Petra’nın 2019 yılından bu yana yatırım portföylerinde bulunduğunu hatırlatarak, “Petra'nın temassız teknolojisi, Tekfen özelinde, kritik, zor projelerin çok daha düşük maliyetle hayata geçirmesine ve bu teknolojinin geliştirilmesine olanak sağlayacak. ABD menşeyli bir teknolojiye yapılan bu doğrudan yatırım, bizim için yeni bir alan ve bu alanda birlikte çalışarak nelerin mümkün olacağını görmeyi dört gözle bekliyoruz. Yatırımlarımızın da desteğiyle geliştirilen bu teknolojinin, inşaat ve mühendislik alanlarında hem Tekfen hem de sektördeki diğer kullanıcılar için yeni avantajlar ve fırsatlar yaratacağına inanıyoruz” dedi.

İnşaat sektöründe başarı için teknolojik gelişmeleri takip ederek bir adım önde olurken doğayı korumanın da vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çeken Sinan Uzan, “Petra her iki amaç için de inovasyon yapmanın yeni bir yolunu temsil ediyor. Bu teknoloji ile güvenli bir şekilde yeraltında çalışılırken, diğer yandan biyolojik çeşitliliğin de korunması bizim için büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

‘Bu teknolojiyi uygulamak için şimdiden sabırsızlanıyoruz'

İnşaat sektörünün geleceği açısından önemli bir mihenk taşı olacak böyle bir teknolojiyle buluşmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirten Tekfen İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz, gerçekleştirilen stratejik işbirliği ile Petra'nın eşsiz tünel açma teknolojisini faaliyet gösterdikleri tüm zorlu ortamlarda kullanmayı planladıklarını açıkladı. İnşaat alanındaki tecrübeleriyle, bu teknolojinin daha uygulanabilir hale gelmesinde yön tayin edeceklerini vurgulayan Kopuz, “Temassız tünel açma teknolojisi, sektörümüz açısından bir devrim. Bunun ilk uygulayıcılarından olmak, heyecan verici. Heyecan duyduğumuz bir başka önemli nokta daha var ki o da böylesi önemli bir ürünün, özellikle iklim ve coğrafyalar açısından ihtiyaca göre geliştirilmesine öncülük etmek. Bu teknolojiyi uygulamaya başlayıp daha geniş çevrelerce tanınmasına vesile olacağımız projeler için şimdiden sabırsızlanıyoruz” dedi.

‘Tünel açma takvimlerimizi önemli ölçüde kısaltacak’

Yeni teknolojinin Tekfen İnşaat'a sağlayacağı faydalara da değinen Mustafa Kopuz, “Ekipman olarak küçük ve pratik olma özellikleri ile bu teknoloji, mevcut uygulamalar karşısında ciddi bir avantaj sunarak, maliyet ve zaman açısından kazanç sağlayacak ve iş planımızın bu bölümünü önemli ölçüde kısaltacak. Avrupa dağları, Orta Doğu çölleri ve EMEA genelinde mevcut kentsel altyapının derinliklerinde hareket kabiliyetimiz artacak” dedi.

İş Birliği ile Yeni Projelere Odaklanılacak

Ortaklığın birinci aşamasında, Kuzey Amerika sert kaya formasyonunda 30 metrelik bir pilot tünel açılmasının planlandığını belirten Kopuz, “Petra'ya tipik boru hattı projelerimizin özelliklerini sunarak, şirketin hem sert kaya hem de daha yumuşak zeminler gibi karma koşullarda delme yapabilen temassız bir yöntem geliştirmesine yardımcı olacağız. Ortaklık sayesinde, Petra teknolojisinin faydalarını ve yeteneklerini kullanabileceğimiz projelere de odaklanabileceğiz. Bu teknoloji istediğimiz seviyeye ulaştığında, yeni pazarlara kapı açarak henüz bulunmadığımız coğrafyalarda da rahat hareket edebilme ve iş yapma kabiliyeti kazanmış olacağız” diye konuştu.

“İnovasyon geliştirme misyonumuzun en etkili olduğu alanımız mühendislik ve taahhüt grubu”

Deneyim, kalite, uzman insan gücü ve bilgi birikimini en son teknolojilerle bir araya getiren, dijitalleşmeyi temel önceliklerinden biri olarak gören Tekfen Mühendislik’in Genel Müdürü Fatih Can ise, işbirliğine ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Tekfen Holding’in gelecek vizyonunda “Mühendislik ve Taahhüt Grubu, özellikle teknoloji ve mühendislik tarafında sunacağı açılımlarla grubun gelişimine katkı sağlayacak stratejik alanlardan biri olarak öne çıkıyor. İnovasyon geliştirme misyonumuzun en etkili olduğu bu alanda, söz konusu yeni teknoloji ile birlikte avantajlara da kapı açıyoruz. Benzersiz rekabet avantajından yararlanmak için Petra ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyor, ekonomik ve verimli olması ile müşteri ve çözüm ortaklarımıza sağlayacağımız katma değerin artacağına inanıyoruz” dedi.

'Tamamen yazılımla tanımlanan bir teknoloji’

En zorlu jeolojik yapılarda bile altyapı tesislerini yerin altına kolayca alma kapasitesine sahip ilk robotik şirketi olduklarını vurgulayan Petra CEO'su Kim Abrams ise “Gerçek anlamda ilk yeni nesil tünel açma yöntemini geliştirdik. Kayalarda tünel açarken, ısı ve yüksek basıncın bir karışımını kullanan bu uygulama için neredeyse sihirli diyebiliriz. Yüzlerce metre uzaktan kumanda ederek robotun gücünü, sıcaklığını, girdileri ve delme çapını ayarlamaya imkan veren bu uygulamada, kendimize ait donanım ve yazılım programının bir birleşimini kullanıyoruz. Tamamen yazılımla tanımlanan bu teknoloji, daha önce hizmet verilememiş olan coğrafya ve pazarlara da artık hizmet verebileceğimiz anlamına geliyor” bilgisini verdi.

“Yeni nesil tünel açma yöntemi geliştirdik”

Daha önce NASA Ames’te iş geliştirme alanında çalışan Kim Abrams, mikro tüneller açabilen ilk temassız, termal delme robotu ile aşılmaz görünen coğrafyalarda dahi tüneller açılmasını mümkün hale getirdiklerinin altını çizdi. Abrams, “Petra, sert kayaların içinden çapı 182 cm’den daha küçük olan tünelleri benzersiz bir şekilde delebilen ilk temassız, termal delme robotunu yarattı. Bu, Petra'nın daha önce aşılamayan coğrafyalarda tüneller açmasını mümkün kılmaktadır. Petra'nın müşterileri, eski tekniklerin maliyetinin çok daha altında kritik projelerini hızla gerçekleştirebilecekler. Geleneksel mikro tünel açma makineleri, tek bir çap için amaca yönelik olarak üretiliyor. Buna karşılık Petra’nın geliştirdiği bu makine, 45-182 cm arasında bir dizi çapta delik açma yeteneğine sahip ve bu özelliği ile tünel açma maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor. Arıza süresini en aza indirecek şekilde tasarlanan bu makinemizde delme ünitesi, çalışma sırasında herhangi bir zamanda taşıyıcı boru içinden girişin tamamen tersine çevrilebilir. Bu da sistem bakımına ve kesicinin kurtarılmasına olanak tanır” açıklamasında bulundu.

Türkiye ekonomisine taahhütten tarıma birçok alanda yenilik ve güç katan Tekfen Holding, Tekfen Yatırım Grubu çatısı altında 6 yıl önce kurduğu Tekfen Ventures ile kurumsal girişim sermayesi dünyasına giriş yaptı. Global ölçekte girişim dünyasındaki fırsatları değerlendirerek ana faaliyet alanlarına rekabet avantajı kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Tekfen Ventures’ın merkezi, New York’ta bulunuyor. Erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yaparak fark yaratacak iş modelleri ve iş birlikleri oluşturmaya odaklanan Tekfen Ventures’ın öncelikli yatırım alanlarını ise, tarım, imalat, inşaat, gayrimenkul ve kentsel teknolojiler oluşturuyor.

Tekfen Ventures’ın hali hazırda yatırım portföyünde, ileri görüntüleme ve yapay zekâ teknolojisi şirketi Prospera’dan konut inşaatı endüstrisine yönelik bir teknoloji şirketi olan Mosaic’e, ürünleri ile küresel ısınma ve yüzey suyunun kaybı gibi sorunlarla mücadeleye yardım ederken çiftçilerin verimliliğine katkı sağlayan Pivot Bio’dan, 3 boyutlu görüntüleme ve yapay zekâ teknolojileri sayesinde gıda tedarik zincirindeki toplama süreçlerinin otomasyonunda yeni bir çığır açan Soft Robotics’e, farklı alanlarda faaliyet gösteren 13 adet inovatif girişim bulunuyor.