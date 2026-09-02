TeklifimGelsin, yapay zekâ destekli finansal asistanı TeklifAI’ı kullanıma sundu

Finansal kararlar günlük hayatın önemli bir parçası ancak kullanıcılar çok sayıda seçenek ve farklı kaynak arasında kaybolabiliyor. Bir kredinin ödeme planını anlamak, kredi kartı avantajlarını karşılaştırmak veya birikimini nasıl değerlendirebileceğini öğrenmek için birden fazla sayfayı incelemek gerekebiliyor. Bunun sonucunda kullanıcılar ya en tanıdık seçenekte karar kılıyor ya da araştırmayı yarıda bırakabiliyor.

Finansal ürünleri herkes için şeffaf ve karşılaştırılabilir kılma misyonuyla çalışan TeklifimGelsin, bu deneyimi kolaylaştırmak amacıyla yapay zekâ destekli finansal asistanı TeklifAI’ı kullanıma sundu. TeklifAI, “hangi bankanın faizi düşük?” sorusundan önce asıl belirleyici olan “hangi ürünü kullanmalıyım?” sorusunu yanıtlamayı hedefliyor. Kullanıcı ihtiyacını kendi cümleleriyle anlatıyor; TeklifAI ise buna uygun kredi ve kredi kartı seçeneklerini sohbet ekranında sunuyor. Kullanıcılar tekliflerin detaylarını inceleyip tercih ettikleri teklife başvurabiliyor.

İhtiyacı anlayan kişisel bir finansal yol arkadaşı

TeklifAI’ın yalnızca kullanıcının belirttiği ürünü bulan değil, ihtiyacının arkasındaki niyeti anlayan kişisel bir finansal yol arkadaşına dönüşmesi hedefleniyor. Örneğin çok seyahat eden bir kullanıcıya mil kazandıran, market harcamaları yüksek bir kullanıcıya ise markette indirim sağlayan kredi kartlarının önerilmesi planlanıyor. Benzer şekilde, evini yenilemek için kredi arayan bir kullanıcı “aylık taksitim düşük olsun” dediğinde uzun vadeli, “kredimi bir an önce kapatmak istiyorum” dediğinde ise daha kısa vadeli seçeneklere yönlendirilebilecek. Böylece kullanıcıların hangi finansal ürünü araması gerektiğini önceden bilmesine gerek kalmayacak; hedefini kendi cümleleriyle anlatması yeterli olacak.

Kredi Karnesi ile kişiselleştirme derinleşecek

TeklifAI’ın TeklifimGelsin Kredi Karnesi ile de entegre olması planlanıyor. Böylece asistan yalnızca kullanıcının ne istediğini değil, neye uygun olduğunu da bilecek. TeklifAI, uygun olmayan kullanıcıların olumlu sonuçlanmayacak başvurular yapması yerine gerçekçi alternatiflere yönlendirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda düşük limitli başlangıç ürünleri, mevcut borcu daha düşük maliyetle yapılandırma yolları ve kredi derecesini yükseltmek için adım adım tanımlanmış bir yol haritası gibi seçeneklerin sunulması planlanıyor.

“Herkesin ihtiyacını kendi cümleleriyle anlatıp uygun teklife ulaşmasını istiyoruz”

TeklifAI’ın geliştirilme amacının, kullanıcıların finansal ihtiyaçlarına uygun seçeneklere daha kolay ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden TeklifimGelsin CEO’su İhsan Cem Zararsız, “Finansal bir karar verirken asıl zorluk seçenekler arasından kendi ihtiyacına uyanı bulabilmek. TeklifAI’ı tam da bunun için, özellikle finans dünyasının diline uzak olan ve nereden başlayacağını bilmeyen kullanıcılar için geliştirdik. Herkesin ihtiyacını kendi cümleleriyle anlatıp kendisine uygun tekliflere kolayca ulaşabilmesini istiyoruz” dedi.

Üyelik veya giriş gerektirmiyor

Kullanıcıların TeklifAI’dan yararlanmak için üyelik veya giriş yapmasına gerek bulunmuyor; sohbet alanına ihtiyaçlarını yazmaları yeterli oluyor.