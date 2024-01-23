Temsa'nın yeni yolu: CEO Doğancıoğlu açıkladı

Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu ile şirketin son dönem yaşadığı dönüşümü ve gelecek planlarını konuştuk...

Sabancı Holding ve PPF’in ortaklığında yoluna devam eden Temsa, son 3 yılda önemli bir dönüşüm yaşadı. İşin merkezine Ar-Ge ve teknolojiyi koyan şirket, 150’yi aşkın mühendis kadrosuyla kritik fark yaratacak sistemleri kendisi tasarlıyor. Gelirinin yüzde 70’inden fazlasını ihracattan elde ediyor.

Hande Yavuz / [email protected]

Capital Aralık 2023 sayısından

Üç yılda şirketin 4 kat büyüdüğünü, ulaşımı odağına almış bir teknoloji şirketine dönüştüklerini belirten Temsa CEO’su TOLGA KAAN DOĞANCIOĞLU, “Önümüzdeki 5 yılda Temsa’yı dünyanın en saygın ulaşım çözümü sunan şirketlerinden biri, bir teknoloji şirketi olarak göreceksiniz” diyor.

1968 yılında Sabancı Holding bünyesinde kurulan Temsa, 2019 yılında teknolojik ve sektörel odaklanma stratejisinin bir parçası olarak İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satıldı. Otobüs ve midibüs üretimi ve ihracatı yapan şirket, bu süreçte üretimini durdurunca 2020 yılında Sabancı Holding, bu kez Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ile birlikte yüzde 50-50 ortaklıkla Temsa’yı yeniden satın aldı.

Böylece önemli bir dönüşümle yeni bir yola girdi. Özellikle Ar-Ge’ye yaptığı yatırım ve geliştirdiği yeni teknolojilerle dönüşümüne ivme kazandırdı. Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, geldikleri noktada artık bir teknoloji şirketine dönüştüklerini söylüyor.

Doğancıoğlu, “Önümüzdeki 5 yılda Temsa’yı hem ürünleriyle hem ürettiği çözümlerle dünyanın en saygın ulaşım çözümü sunan şirketlerinden biri, bir teknoloji şirketi olarak göreceksiniz” diyor...

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