Tesla Türkiye'deki teslimatlar için müşterileri aramaya başladı

Tesla'nın Türkiye'de satışa çıkan ilk aracı olan Model Y teslimatları için ödeme süreci başladı. Ödeme yapılıp fatura kesildikten sonra noter sürecine geçilerek Teslalar Mayıs ayı ortasından itibaren sahipleriyle buluşmaya başlayacak.

Şirketin araç teslimat noktasının da kesinleştiği belirtildi. Teslimat noktası için önce Akasya AVM planlanırken, artan adetler dolayısıyla Anadolu yakasında daha büyük lokasyon ihtiyacı nedeniyle Intercity İstanbul Park'ın yeni teslimat noktası olduğu ifade edildi. Şirket bu lokasyon değişikliğini İstanbul Park'ın müşteri deneyimleri için daha geniş ve uygun bir yer olması gerekçesiyle de gerçekleştirdi.

Siparişlerde yoğun ilgi

Tesla siparişlerine ilginin yoğun bir şekilde devam ettiği ifade edilirken Tesla mağazalarının bu yıl için sadece Kanyon AVM ve Akasya AVM'de olacağı belirtildi. Siparişler verilip, satışlar yapıldığı için bu mağazalardan ağırlıklı olarak randevuyla araçları test etme imkanı tüm yıl boyunca devam edecek.

Tesla Türkiye, müşterilerden gelecek talebin yüzde 90'dan fazlasının yıl sonuna kadar karşılanmasını planlıyor. Şirket yoğun talebe bağlı olarak personel sayısını 2 kattan fazla artırmayı hedeflerken İstanbul Merter'deki servisin Haziran'da devreye girmesi planlanıyor.

Satış sonrası için ana servis dışında Türkiye'de 20 noktada satış sonrası hizmeti verilecek. Gerekli durumlarda mobil servisler ya da İstanbul'dan uzmanlar diğer kentlere gönderilecek.