Tesla'nın geliri arttı ama net kârı düştü

Tesla, 2023'ün ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 23,3 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2022'nin ilk çeyreğinde 18,8 milyar dolarlık gelir elde etmiş, şirketin gelirleri son çeyrekte de 24,3 milyar dolarla rekor kırmıştı.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise yılın birinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 azalışla 2,5 milyar dolara geriledi. Tesla'nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 3,3 milyar dolar olmuş, son çeyrekte de 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti. Şirketin 2022'nin birinci çeyreğinde 1,07 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 0,73 dolara indi.

Üretim ve teslimat arttı

Tesla, 2023'ün ilk çeyreğinde küresel çapta 422 bin 875 aracın teslimatını gerçekleştirirken, 440 bin 808 otomobilin üretimini yaptı. Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 44, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 36 artış gösterdi.

Maliyetlerin düşmesi bekleniyor

Tesla'dan yapılan açıklamada, mevcut makroekonomik ortamda bu yılın şirket için bir fırsat olarak görüldüğüne işaret edilerek, birçok otomobil üreticisi elektrikli araç programlarının zorluklarıyla uğraşırken, Tesla'nın "maliyet lideri" konumunu güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi. Şirketin artan üretime, araç yazılımlarına ve büyüme yatırımlarına odaklandığı vurgulanan açıklamada, ürün fiyatlarının bir dizi faktöre bağlı olarak yukarı veya aşağı doğru gelişmeye devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, ilk çeyrekte bölgeler genelinde birçok araç modelinde fiyat indirimleri uygulanmasına rağmen, operasyon marjlarında yönetilebilir bir düşüş yaşandığına değinilerek, şirketin, üretim verimliliği ve daha düşük lojistik masraflarıyla otomobil maliyetinin sürekli düşmesini beklediği bildirildi. Tesla'nın, yeni nesil araç platformu Cybertruck, otonom ve diğer yapay zeka özellikli ürünler dahil olmak üzere ürün yol haritasını uygulamaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, bilanço ve net gelirin, gelecekteki büyüme doğrultusunda bu sermaye harcamalarını yapmayı sürdürmelerini sağladığı ifade edildi.