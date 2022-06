TFI TAB Gıda, Türkiye’de 700’üncü Burger King Restoranını açtı

28 yıl önce başladığı restoran işletmeciliğinde bugün Türkiye ve Çin’deki 2700’e yakın restoranı, 55 bine yakın çalışanı ile dünyanın en büyük 5 restoran operatöründen biri olan TFI TAB Gıda Yatırımları, Çin pazarında restoran sayısını 10 yılda 1400’e çıkardı.

Türkiye’de 1300 Çin’de ise 1400’e yakın olmak üzere toplamda 2700’e yakın restoranla hizmet veren TFI TAB Gıda Yatırımları, dünyanın ilk üç restoran operatöründen biri olmayı hedefliyor.

Restoran işletmeciliğine 1995 yılında, sektör devlerinden Burger King’in ana geliştirici ve üretici haklarını alarak başlayan TFI TAB Gıda Yatırımları, bugün Burger King, Sbarro, Popeyes ve Arby’s gibi dört global, kendi yarattığı Usta Dönerci ve Usta Pideci ile iki ulusal olmak üzere toplam altı markaya sahip.

Açılış töreninde konuşan TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, çok hızlı büyüme kaydettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de tek bir restoran ile yola çıkıp bugün Çin ve Türkiye’de toplam 2700’e yakın restoran ile dünyanın en büyük 5 restoran operatöründen biri haline geldik. 700’ü Burger King, 254’ü Popeyes, 88’i Sbarro, 81’i Arby’s, 143’ü Usta Dönerci, 34’ü Usta Pideci’den oluşan 1300 restoranımızla Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veriyoruz. 2012’de Burger King ile giriş yaptığımız Çin pazarında, 10 yılda 200 şehirde 1.400 restorana ulaştık. Bu başarılar bizim dünya markalarını her coğrafyada işletebilme ve standardı sağlayabilme kabiliyetimizi en güzel şekilde gösteriyor. 28 yıl önce girdiğimiz bu sektördeki lider konumumuzu bugün, RBI (Restaurant Brands International) Yurtdışı Operasyonları Başkanı David Shear’ın da katılımıyla Türkiye’deki 700’üncü Burger King restoranımızın açılışını yaparak taçlandırdık. Yıl sonunda sadece Burger King markamızda 750 restorana ulaşmış olacağız. Diğer markalarımızda açacağımız restoranlarla Türkiye ve Çin başta olmak üzere toplam restoran sayımız 3000’e ulaşacak” .

“Ürünlerimizi kendi üretim tesislerimizden karşılıyoruz.”

Türkiye’den başlayıp dünyaya açılan sektör devi olmalarında et, ekmek, patates dahil birçok ürünü kendilerinin üretmesinin büyük bir rolü olduğunu söyleyen Erhan Kurdoğlu, “Tedarik zincirinin kırıldığı pandemi döneminde, özellikle sürdürülebilir bir gıda sistemi inşa etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Biz TFI olarak bu öngörü ve vizyon ile ekosistem şirketlerimizi yıllar önce kurmuştuk. Bu sayede ne daha önce ne de pandemi döneminde bir tedarik sorunu yaşamadık. Bugün Türkiye’nin en büyük lojistik operatörlerinden biri olan Fasdat Gıda, 9 adet deposundan ve 1 sebze işleme tesisinden 203 aracıyla Türkiye’nin dört bir yanına teslimat yapıyor. Ekmek Unlu Gıda Mamulleri, 2 fabrikasında yılda 480 milyon hamburger ekmeği üretiyor. Türkiye’nin en büyük patates işleme fabrikası Atakey, yıllık 90.000 ton kızartılmaya hazır patates üretimi ile dünyanın en büyük üreticilerinden biri. Aynı zamanda yurtdışına yıllık 150 bin ton patates ihraç ediyor. Ekur Et Entegre, yıllık 33.600 ton kemiksiz et işleme kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen şirketi konumunda bulunuyor. Bununla birlikte sürdürülebilir gıda sistemi için ekosistemimiz çevresinde çiftçilere sözleşmeli tarım kapsamında birçok destek sağlıyoruz. Yaptığımız yerli besicilikle de hayvancılığı destekliyoruz. Yatırımcılarımıza da bu ekosistemden faydalanma imkanı sunuyoruz. Bu sayede pandemi gibi zorlu bir dönemde bile sistemimize 100’den fazla yeni franchise restoran ekledik. 2019 yılında henüz pandemi etkilerini görmediğimiz dönemlerde 324 milyon kişiyi ağırlarken, 2022 yılı için pandeminin etkilerinin azalmasıyla 360 milyon kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Hatta ekosistemimiz sayesinde ürettiğimiz ürünleri, Çin’den Kore ve Brezilya’ya kadar uzanan farklı ülke ve coğrafyalara ihraç ediyoruz. Ekosistem şirketlerimiz sayesinde edindiğimiz deneyim bizim Çin’deki başarımızın da temelini oluşturuyor’ diye konuştu.

“Dünyanın Dijital Restoran Operatörü Olacağız”

TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucu Ortağı, CEO’su Korhan Kurdoğlu ise “Çin dijitalleşme ve yeni teknolojiler açısından çok ileri bir noktada. Orada ödemelerin ve siparişlerin %99’u dijital. Çin’de edindiğimiz dijital know-how bize Türkiye’de de dijital alanda liderlik getirdi. Dijital alandaki liderliğimiz ve çevik operasyon yapımız, pandemi sürecinde bize başarıyı getiren en önemli faktörler oldu. Bugün, yenilediğimiz uygulamamız Tıkla Gelsin’le sadece paket serviste değil aynı zamanda restoran kanalında da en iyi uçtan uca teslimat deneyimini başarıyla sunmaya devam ediyoruz. 2022 yılı için tüm siparişlerin %30’unu paket servis oluşturduğu bir dönemde her geçen gün bu alandaki gelişmeleri takip ediyor ve etkinliğimizi artırmak için çalışıyoruz. Dijitalleşme ve dağıtım kanallarına yaptığımız yatırımla paket servisi satışlarımızı pandemi öncesinin dört katına çıkardık’ dedi.

Korhan Kurdoğlu, “TFI olarak pandemi döneminde giderek daha fazla öne çıkan dijital teknolojiler, temassız işlemler gibi konularda uzun yıllardır yatırım yapıyoruz. Ekosistem şirketlerimizin öncülüğünde sürdürülebilir bir gıda sisteminin oluşmasına katkı sağlıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde örnek alınan ve uygulanan oldukça yenilikçi ve dinamik bir iş modelimiz var. Sektördeki uzmanlığımızla özellikle yeni teknolojilere ve tüketici deneyimine odaklanacağız. Farklı ülke pazarlarında özel yenilikçi iş modellerimizle küresel büyümemizi sürdürerek dünyanın ilk üç restoran zinciri operatöründen biri olma hedefine ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Dünyadaki her 4 RBI restoranından biri TFI TAB Gıda Yatırımları’nın

TFI TAB Gıda Yatırımları, Burger King ve Popeyes gibi markaları bünyesinde bulunduran küresel restoran yatırımcısı RBI’ın (Restaurant Brands International) da en büyük franchisee’si. TFI TAB Gıda Yatırımları, gösterdiği hızlı büyüme ile RBI sistemi içerisinde de önemli bir aktör haline gelmiş durumda. Türkiye’deki 700’üncü Burger King restoranının açılışına katılan RBI Yurtdışı Operasyonları Başkanı David Shear da “Bugün, Türkiye’de tam 700’üncü Burger King restoranımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın oldukça zorlu bir dönemden geçtiği bugünlerde, en büyük iş ortağımız TFI TAB Gıda Yatırımları’nın her geçen gün daha da güçlenerek büyümesini gururla izliyoruz. TFI, benzersiz gıda ekosistemi, 28 yıllık sektör tecrübesi ve dünya çapında 2700 restorana ulaşan dev operasyonuyla sistemde bir başarı hikayesi yazdı. Önümüzdeki dönemde bu başarıların katlanarak artacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.