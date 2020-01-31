THY, Çin uçuşlarını durdurdu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün , “Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz” açıklaması yaptı.

Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve şimdiye kadar 8 bin kişiyi etkilediği, 171 kişiyi de öldürdüğü açıklanan virüs nedeniyle birçok ülke havayolu şirketi Çin’e uçuşlarını durdurdu.

Air France, Fas Havayolları, Kanada Havayolları, Hindistan Havayolları, Güney Koreli SEUL Havayolları, Tanzanya Havayolları, Amerikan Havayolları, Cathay Pasifik Havayolları, Delta Havayolları, Mısır Havayolları, Etiyopya Havayolları, Finlandiya Havayolları, İngiliz Havayolları, Endonzeyalı Lion Havayolları, Norveçli SAS Havayolları, ABD merkezli United Havayolları, Alman Lufhansa son olaraksa yine ABD merkezli Virgin Alantic Havayolları, Çin’e uçmama kararı aldı.

THY’DEN CORONA VİRÜSÜ KARARI

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 4 şehre uçuşların durdurulduğunu belirtti.

Üstün, şu ifadeleri kullandı:

Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.