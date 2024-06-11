Ticaret ve perakende satış hacmi azaldı, toplam ciro endeksi arttı

Ticaret ve perakende satış hacmi nisanda aylık bazda azalırken, yıllık bazda arttı. Toplam ciro endeksi ise nisanda yıllık bazda yüzde 71,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 azaldı.

Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 4,7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 ve perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,8 azaldı.

Ticaret satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 19 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 10,2 artış gösterdi.

Toplam ciro endeksi nisanda arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,9 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 71,9 arttı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 62,4 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 78,4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de nisanda mart ayına göre yüzde 9 geriledi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,7 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 4 artış kaydetti.