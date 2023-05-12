Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,4 artış gösterdi.

12.05.2023 10:34:270
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Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, martta aylık bazda yüzde 4,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 59,4 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayi sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 42,4 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 5,1 arttı. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 105 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise martta bir önceki aya göre yüzde 3,1 yükseldi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 66,1, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,5 arttı. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1 artış kaydetti.

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