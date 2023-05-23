Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı

Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı. Trafiğe nisanda 179 bin 504 aracın kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı. Bu rakam motosiklette yüzde 5,1 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 48,4, minibüste yüzde 27,2, kamyonette yüzde 21,7, traktörde yüzde 16,7, kamyonda yüzde 14,8, otomobilde yüzde 11,3 ve otobüste yüzde 6,7 geriledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların nisanda yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüste yüzde 119,5, motosiklette yüzde 85,7, kamyonda yüzde 37, kamyonette yüzde 31,1, otomobilde yüzde 30,4, traktörde yüzde 25,9, otobüste yüzde 17,8 artış dikkati çekerken özel amaçlı taşıtta 14,6 azalış görüldü.

Trafiğe nisanda 179 bin 504 aracın kaydı yapılırken 2 bin 842 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı nisanda 176 bin 662 arttı. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 13,3 azalarak 2 bin 842'ye geriledi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, nisanda 176 bin 662 artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,2'sini motosiklet, yüzde 37,7'sini otomobil, yüzde 9,8'ini kamyonet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 27 milyonu geçti

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,93 artarak 25 milyon 594 bin 663'ten 27 milyon 114 bin 311'e yükseldi. Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,6'sını otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 1 milyon 25 bin 170 taşıttan yüzde 69,7'sini otomobil, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 8,3'ünü motosiklet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtların oluşturduğu hesaplandı.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan 67 bin 712 otomobilin yüzde 17,5'i Fiat, yüzde 10'u Renault, yüzde 8,2'si Peugeot, yüzde 6,5'i Opel, yüzde 5,7'si Volkswagen, yüzde 5,5'i Hyundai, yüzde 5,5'i Dacia, yüzde 5'i Toyota, yüzde 4,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 4,4'ü Skoda, yüzde 4,1'i Citroen, yüzde 3,5'i Ford, yüzde 3,1'i BMW, yüzde 3'ü Audi, yüzde 2,3'ü Honda, yüzde 1,8'i Kia, yüzde 1,5'i Seat, yüzde 1,4'ü Chery, yüzde 1,1'i Volvo, yüzde 1'i Nissan ve yüzde 4,2'si diğer markalardan oluştu.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 542 bin 904 otomobilin ise yüzde 36,6'sı dizel, yüzde 34,6'sı LPG'li, yüzde 27,4'ü benzinli, yüzde 1,1'i hibrit, yüzde 0,1'i elektrikli, yüzde 0,2'si yakıt türü bilinmeyen otomobiller olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde 640 bin 414 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 78,2 artarak 640 bin 414 adet oldu. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 35,3 azalışla 8 bin 701 olarak kaydedildi. Bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 631 bin 713 artış görüldü.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 otomobilden yüzde 66'sının benzinli, yüzde 20,8'inin dizel, yüzde 9'unun hibrit, yüzde 2,4'ünün elektrikli ve yüzde 1,8'inin LPG'li olduğu belirlendi.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 35,7'si 1300 ve altı, yüzde 24'ü 1401-1500, yüzde 21,1'i 1301-1400, yüzde 9'u 1501-1600, yüzde 7'si 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,9'unun beyaz, yüzde 31,3'ünün gri, yüzde 11,9'unun mavi, yüzde 8,9'unun siyah, yüzde 7,2'sinin kırmızı, yüzde 3,1'inin yeşil, yüzde 2,3'ünün turuncu, yüzde 0,7'sinin kahverengi ve yüzde 0,5'inin sarı olduğu tespit edildi.