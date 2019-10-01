TÜİK, dış ticaret istatistiklerinde revizyona gitti

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), dış ticaret istatistiklerinde sistem değişikliği ve genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerinde revizyona gitti. TÜİK, önümüzdeki aydan itibaren dış ticaret istatistikleri ayrıntılı düzeyde genel ticaret sistemine göre yayımlanacağını duyurdu.

TÜİK'in ilgili bildirimi şöyle:

"Dış ticaret istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle gümrük beyannamelerinden elde edilen bilgilerle üretilmekte ve her ayın son iş gününde yayımlanmaktadır.

Dünyada dış ticaret istatistiklerinin üretimi için özel ve genel olmak üzere iki farklı ticaret sistemi kullanılmaktadır. Özel ticaret sisteminde, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde kapsanmamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve serbest dolaşım alanından çıkan mallar kapsanmaktadır.

Bu sistemde gümrük antrepoları ve serbest bölgeler, o ülkenin gümrük bölgesi dolayısıyla da istatistik bölgesi olarak görülmemekte ve antrepolar ile serbest bölgelerden serbest dolaşım alanına gelen ve serbest dolaşım alanından serbest bölgelere ve gümrük antrepolarına gönderilen mallar hesaplamalara katılmakta, yurtdışından gümrük antrepolarına ve serbest bölgelerine giren/çıkan mallar ise hesaplamalara katılmamaktadır.