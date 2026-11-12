Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Kasım 2026)

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 azalışla 6 bin 436 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 6 bin 428 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 591 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 172 liradan satılıyor.

Altının onsu ise ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırımı ihtimaline kesin gözüyle bakılması ve bugün 103,08 seviyesine çıkarak 19 ayın en yüksek seviyesini gören dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle yüzde 0,20 azalışla 3 bin 977 dolarda seyrediyor.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları sonrasında Fed'in faiz artırımına gideceğine dair beklentilerin güçlenmesi dolara talebi artırırken altın fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 50,2570 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 50,2320 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,2570 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,7940'tan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 66,7790'dan işlem görüyor.