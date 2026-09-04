Türkiye, geçen sezon fındık ihracatından 2,5 milyar dolar gelir sağladı

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunda 2,5 milyar dolar gelir elde etti.

4.09.2026 14:16:390
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Türkiye, geçen sezon fındık ihracatından 2,5 milyar dolar gelir sağladı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-31 Ağustos 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 509 milyon 526 bin 39 dolar karşılığında 197 bin 85 ton fındık satıldığı belirtildi.

Açıklamada, bir önceki dönemde 309 bin 64 ton fındık ihracatından 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar gelir sağlandığı ifade edildi.

İhracatın önceki sezona göre miktarda 111 bin 979 tonla yüzde 36, değerde ise 49 milyon 14 bin 865 dolar ile yüzde 2 azaldığı kaydedildi.

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