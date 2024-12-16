’Türkiye, uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez'

Türkiye’nin 10 ayda 8,5 milyar dolar yatırım çekmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Erkan Kork, ’’Gelen yatırımlar Türkiye’nin teknoloji ve üretim merkezi olma yolundaki potansiyelini ortaya koyuyor. Ülkemiz güçlü altyapısı ve ekonomisiyle uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldi’’ dedi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), TCMB verilerinden derlediği rapora göre, 2024 Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye giren uluslararası doğrudan yatırım miktarı 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde en fazla yatırım ise Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık’tan geldi. 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin toplam değeri 272 milyar doları aştı. BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türkiye’nin güçlü yatırım ortamı ile yabancı yatırımcılar için önemli bir adres konumunda olduğunu belirterek, ’’Gelen yatırımlar Türkiye’nin teknoloji ve üretim merkezi olma yolundaki potansiyelini ortaya koyuyor. Ülkemiz güçlü altyapısı ve ekonomisiyle uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldi. Teknoloji, yapay zeka, robotik süreçler, fintech ve e-ticaret gibi alanlar önümüzdeki dönemde en çok yatırım artışının olduğu alanlar olacak. Yakında uluslararası doğrudan yatırımlarda önemli gelişmelerin olduğuna hep birlikte şahit olacağız’’ ifadelerini kullandı.

’’Türkiye’ye yönelik yatırım iştahı artmaya devam edecek’’

Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki rolüne de vurgu yapan Dr. Erkan Kork, ’’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki geçmiş 20 yıllık dönemde Türkiye uluslararası tedarik zincirlerinde önemli rol oynayan bir ülke olmayı başardı. Birçok şirket için artık ülkemiz bölgesel üretim, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım merkezi konumunda. Bu sene üç büyük derecelendirme kuruluşunun Türkiye’nin notunu yükseltmesi ülkemize yönelik yatırım iştahını artıracaktır. Uluslararası doğrudan yatırımların yukarı yönlü ivmeleneceği kanaatindeyim. Özellikle fintech alanında rekor senesini yaşıyoruz. Şimdiye kadar 24 fintech şirketine 191 milyon dolar yatırım yapıldı. Fintech alanında rekor ihtiva eden yeni yatırımları duymaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin uyguladığı ekonomik programlarla uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.