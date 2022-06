Türkiye'de her 2 bin kişiye bir tekne düşüyor: İtalya'da 68

Pandemi sonrası normalleşme sürecinde yaz tatili için yatlar daha çok tercih edilmeye başlandı. İzole tatilin öne çıkması ve Türkiye’nin elverişli coğrafyası, eşsiz kıyı ve koyları ile yat turizmine olan ilgiyi de artırıyor.

Yat turizmi, bütün dünyada en önemli turizm sektörlerinden birisi olarak görülüyor. Yüksek gelir yaratmasının yanı sıra sürdürülebilir gelişim sunması ve ürün farklılaştırma imkânı sağlamasıyla en önemli turizm alanlarından biri. Yelkenli teknelerden guletlere, katamaranlardan motor yatlara kadar geniş hizmet çeşitliliği sunan yat turizmi, Türkiye turizminin yükselen değeri.

Türkiye bu konuda gelişmekte olan pazarlar arasında her geçen sene yer almaya devam ediyor. Türkiye’nin kıyı uzunluğu 8 bin km üzerinde olmasına rağmen kişi başına düşen tekne sayısı diğer ülkelere kıyasla beklenenden daha az. Almanya’da 184, İtalya’da 68 kişiye bir tekne düşerken Türkiye’de her 2 bin kişiye bir tekne düşüyor. Buna rağmen Türkiye’nin doğal coğrafi özellikleri, uluslararası pazara yakınlığı ve yat turizmine yönelik çalışmalar sayesinde sektörün potansiyeli her sene daha da artıyor. Bununla birlikte son yıllarda yapılan marinalar sayesinde Türkiye her geçen gün dünya yatçılık pazarından güçlü şekilde pay almaya başlarken denizlere ve doğaya sahip çıkıldıkça bu güzel coğrafyanın dünyanın en önemli yatçılık destinasyonlarından birisi olması bekleniyor.

Mavi tur pazarı büyüklüğü 300 milyon doları buldu

Yatçılığın yükselmesinin nedenlerinden biri de Covid-19 vakalarıyla insanların steril, küçük gruplar halinde tatil yapmaya yönelmesi oldu. Pandemi birçok sektörü kötü yönde etkilemiş olsa da yat ve tekne sektöründe genel olarak bu olumsuz gidişattan etkilenmedi. Turmobil ve rudder & moor kurucusu Turan Mutlu, salgın sonrası normalleşme süreci kapsamında yaz aylarında tatil için yatların tercih edilmesinin de sektördeki iş potansiyelini artırdığını söylüyor: “2020 yılında yat tatillerine artan tercihle birlikte mavi tur pazarının büyüklüğü yaklaışık 300 milyon doları buldu. Bizler de pazara ilk girişimizi 2020 yılının ağustos ayı itibari ile gerçekleştirdik ve 2020 senesini %70 yabancı, %30’u yerli misafir olarak %90 doluluk ile kapattık. Pandemi ile birlikte insanların tatil tercihleri ‘izole’ tatil seçeneklerine yöneldi ve bu süreç izole tatilde yaşadıkları memnuniyetleri ile 2022 senesine kadar devam etti, uzun yıllar da sürecekmiş gibi görünüyor.”

Katamaranlar neden tercih ediliyor

Katamaranların tercih edilmesinin sebepleri arasında kullanım alanlarının, kabinlerinin, yaşam alanlarının daha geniş olması konforlu yelkenli seyir edebilmesi ve düşük mazot tüketimi ile seyir imkânı sağlaması yer alıyor. Katamaranları ağırlıklı olarak yelkenli meraklıları, izole tatil ve mavi ile yeşilin enerjisinden güç alan aileler, çiftler, arkadaş grupları tercih ederken çocuklu aileler için katamaranlar geniş kullanım alanları ile tercih sebebi olurken ve güvenilir seyir yapısı ile rahat bir tatil geçirmelerini sağlıyor.