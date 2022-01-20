Türkiye’nin en beğenilen 2.şirketi Arçelik

Beyaz eşya sektörünün lider şirketi Arçelik, bu yıl 6’ncı kez En Beğenilen Şirketler listesinde ikinci sırada yer alıyor. 66 yıl önce Türkiye’de başladığı yolculuğuna bugün 40 binden fazla çalışanı ve 12 markasıyla 48 ülkede devam eden şirketin odağında; sürdürülebilirlik ekseninde büyümeye devam ederek sektördeki lider konumunu güçlendirmek var.

Capital Aralık 2021 sayısından

Faaliyet gösterdikleri tüm pazarlarda fırsatları takip ederek yenilikçi adımlar attıklarını belirten Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Mükemmel müşteri deneyimine odaklanıp yeşil dijital dönüşüme liderlik etmeyi hedefliyoruz” diyor. Bulgurlu, kendilerini hem en beğenilenler liginde hep zirvede tutacak hem geleceğe taşıyacak ajandasını şöyle paylaşıyor:

“DÜNYAYA KATKI SAĞLIYORUZ”

“Geleceğin lider şirketlerinin bir amaç benimseyen ve toplumsal fayda sağlayan şirketler olacağına inanıyoruz. Bu inançla Arçelik’te, ‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonumuz doğrultusunda üründen üretime tüm iş süreçlerimizi sürdürülebilirlik odağında dönüştürüyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuz kapsamında, enerji verimli ürünler ve çevre dostu faaliyetlerle sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 2050 yılına kadar da tüm operasyonlarımızda net sıfır emisyon taahhüdünde bulunduk. Listemizde üst sıralarda yer alan bir diğer konuysa dijitalleşme. Hem üretimimizi hem mağazalarımızı dijitalleştiriyoruz. Romanya’da akıllı çamaşır makinesi fabrikamızdan sonra Eskişehir’deki buzdolabı fabrikamız da Dünya Ekonomik Forumu’nun Endüstri 4.0’ın en iyi örneklerini belirlediği Global Lighthouse Network’üne seçildi. Türkiye’de online alışverişleri bayi teşkilatımıza yönlendirdiğimiz çok kanallı ticari dönüşüm yolculuğumuz Harvard Üniversitesi tarafından vaka çalışması haline getirilerek ders olarak okutulmaya başlandı.

“BAĞIMSIZ MODELE GEÇİYORUZ”

Yönetim anlayışı olarak da çalışanlarımızın memnuniyetini önemsiyoruz. COVID-19 ile başlayan süreçte de farklılıklarımıza odaklandık ve birbirimizi anlayarak, dinleyerek süreci ortak akılla yönettik. İşimizin gereklilikleri, çalışanlarımızın birbirinden farklı ihtiyaçları ve geleceğin bizden beklentileri arasında bir denge kurmaya çalıştık. Daha verimli, yalın, hızlı ve sahaya daha yakın yönetim ekibinin varlığının ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Değişen dünya koşulları daha esnek, çevik ve mobil, verimli bir yönetim anlayışına geçiş yapmayı zorunlu kıldı. Liderlik takımı olarak Arçelik’in küresel dönüşüm hikayesine yerinde müdahale etmek için mekandan ve zamandan bağımsız bir çalışma modeline geçiş yapıyoruz. Yönetim ekibi olarak enerji ve zamanımızı üç ana merkeze ayırdığımız bir çalışma sistemine geçiyoruz. Asya Pasifik, Afrika- MEA, Türkiye ve Avrupa-Amerika bizler için 3 önemli merkez olacak. Ayrıca ASEAN bölgesi başta olmak üzere organik ve inorganik yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz. Kuzey ve Güney Amerika ve Afrika bölgelerinde de yatırımlara sıcak bakıyoruz.”