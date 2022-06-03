TÜSİAD Başkanı da o kritik göstergeye bakıyor

Enflasyonist ortamda sağlıklı ilerlenip ilerlenmediğini görmek adına liderlerin referans aldıkları göstergelerde de değişim var.

3.06.2022 14:32:000
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TÜSİAD Başkanı da o kritik göstergeye bakıyor

İş yapma maliyeti, yüksek enflasyonun hakim olduğu yeni dönemde en büyük sorun.

Enflasyonist ortamda sağlıklı ilerlenip ilerlenmediğini görmek adına liderlerin referans aldıkları göstergelerde de değişim var.

Capital Mayıs 2022 sayısından

Şirket faaliyetlerinin kârlılığını gösteren EBITDA, normal zamanlarda en önemli sağlık göstergesi. Peki EBITDA yüksek enflasyon ortamında da önemini koruyor mu?

TÜSİAD Başkanı ve aynı zamanda ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Turan, EBITDA’nın, şirketin sağlıklı ilerleyişi ve sürdürülebilirliğine yönelik en önemli gösterge olduğunu ifade ediyor. Orhan Turan “Bu nedenle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde dahi EBITDA’yı ilk gösterge olarak kabul ediyoruz” diyor.

Ancak, bu dönemlerde yalnızca EBITDA’yı dikkate almanın yanıltıcı olabileceğine dikkat çeken Orhan Turan, “Bu nedenle bir diğer önemli göstergemiz işletme sermayesi. Bu kapsamda da alım vadelerinin uzatılması, satım vadelerinin kısaltılması ve ürünlerin stokta durma sürelerini önceliklendiriyoruz” diye konuştu.

İş dünyası liderlerinin pek çoğu enflasyonist dönemde işletme sermayesini yakından takip etmeye başladı. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri, bu dönemde hangi ekonomik verileri takip ettiklerini Capital Dergisi’ne anlattı…

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