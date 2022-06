Takipte neler değişti?

“DOĞRU FİNANSMAN DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ”

YÜKSEL YILDIRIM YILDIRIM ŞİRKETLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI



SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN Enflasyonist bir ekonomide, yatırımları doğru zamanda ve doğru finansmanla yapmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Her zaman uzun vadeli düşünerek ve sermaye getirimizi gözeterek en doğru projeye yatırım yapmak için çalışıyoruz. Yatırımlarımızı yaparken her zaman doğru borçlanmaya özen gösteriyoruz. Nakit akışını iyi hesaplayarak uzun vadede ve sürdürülebilir finansman yapıları kuruyoruz. Kur ve likidite riski almamaya özen gösteriyoruz.



“ÖZ SERMAYEMİZE ODAKLANDIK” Enflasyonist ortamın bir sonucu olarak bütün dünyada finansman maliyetleri yükselme eğilimine girmiş bulunuyor. Biz bu ortamda başta FAVÖK olmak üzere kârlılık oranlarını ve nakit akışını yakından takip ediyoruz. Yükselen finansman maliyetlerine karşı, öz sermaye kârlılığımızı korumaya odaklandık. İşletme sermayesi yönetimi de yakından takip ettiğimiz konulardan. Tahsilat tarafında riskleri minimize etmek için, çeşitli sigorta enstrümanlarını kullanıyoruz. İşletme sermayesi yönetiminde, stok tarafında da her zaman iyi bir denge yakalamak önemli. Piyasada oluşabilecek arz şoklarına karşı, her zaman yeterince stok bulundurmaya özen gösteriyoruz.