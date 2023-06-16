Üç haneli kâr rakamları illüzyon mu?

2022 yılında 3 hanelere çıkan kâr artış oranlarını 2023 yılında yakalamak çok da mümkün olmayabilir. Çünkü yeni dönemde reel kârı yukarıda tutmak oldukça zorlaşmış durumda.

Capital olarak çoğunluğu Capital500 listesinde yer alan ve FAVÖK rakamını KAP’a açıklayan şirketleri analiz ettik...

Capital 2023 Mayıs sayısından

Ucuz girdi maliyetli stok ve yatırımların ana kaynak olarak kullanıldığı 2022’de konjonktürü akıllı okuyan bazı şirketler, kârlılıkta 3 haneli büyümelere imza attı. Rekabette fark yaratarak reelde çift haneli büyüme ve kâr rakamlarına ulaştılar. Ancak enflasyonist ortamda kârda asıl tehlike bir sonraki yıl ortaya çıkıyor. Zira gider artışlarının enflasyonun gerisinde kalmayacağı 2023’te kâr rakamlarındaki illüzyon etkisinin geçeceği öngörülüyor.

2022 yılında 3 hanelere çıkan kâr artış oranlarını 2023 yılında yakalamak çok da mümkün olmayabilir. Çünkü yeni dönemde reel kârı yukarıda tutmak oldukça zorlaşmış durumda.

Capital olarak çoğunluğu Capital500 listesinde yer alan ve FAVÖK rakamını KAP’a açıklayan şirketleri analiz ettik. Nominal artışta en az yüzde 120’nin üzerinde büyüyenleri dahil ettiğimiz araştırmamızda 33 şirketin tamamının reel kâr artış oranlarında çift haneli büyümeye imza attıklarını gördük. KAP’ta yer almayan ya da rakamlarını yüzdesel olarak veren, ancak kârlılıkta 2022’de iyi sınav veren bazı şirketlerin stratejilerini de kendilerine sorduk ve tüm bu şirketlerin 2023’teki kârlılık yaklaşımlarını masaya yatırdık.

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