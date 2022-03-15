Ücretli çalışan sayısı ocakta arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artış gösterdi.

15.03.2022 10:55:000
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Ücretli çalışan sayısı ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın ocak ayında 12 milyon 676 bin 268 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl aynı dönemde yüzde 6,8 artışla 13 milyon 536 bin 984 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5,4, inşaat sektöründe yüzde 0,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9 arttı.

Aylık değişim yaşanmadı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocakta bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe değişmezken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı, inşaat sektöründe ise yüzde 1 geriledi.

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