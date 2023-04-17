Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 6,6 arttı

Ücretli çalışan sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Bültene göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Şubat 2022'de 13 milyon 614 bin 855 kişi iken bu yıl şubatta yüzde 6,6 artışla 14 milyon 515 bin 554 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 4,2, inşaat sektöründe yüzde 15,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6,7 artış kaydetti.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda değişmedi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı şubatta bir önceki aya göre değişim göstermedi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,1 artarken inşaat sektöründe ve ticaret-hizmet sektöründe aynı kaldı.