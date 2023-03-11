Ülker, 2022 finansal sonuçlarını açıkladı

Ülker Bisküvi 2022 yılını 28,2 milyar TL ciroyla kapatırken, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 62, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 38 oldu.

11.03.2023 09:43:120
Paylaş Tweet Paylaş
Ülker, 2022 finansal sonuçlarını açıkladı

Türkiye'nin lider gıda şirketlerinden Ülker Bisküvi, 2022 yılını 28,2 milyar TL ciroyla kapattı. Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Ülker Bisküvi, 2022 yılında 28,2 milyar TL ciro rakamına ulaştı.

Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 62, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı ise yüzde 38 olarak gerçekleşti. Faaliyet gösterdiği pazarlardaki konumunu güçlendiren Ülker Bisküvi, yurt içi ve yurt dışı operasyonlarındaki büyümesini de devam ettirdi.

Tüketiciyi her zaman odağında tutan Ülker, üretim, tedarik ve lojistik altyapısını sürekli geliştirirken AR-GE, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarına öncelik verdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BÜYÜMENİN YENİ ROTASI

BÜYÜMENİN YENİ ROTASI

Mevcudu koruyacağız

Mevcudu koruyacağız

Global kadın liderin gücü nereden?

Global kadın liderin gücü nereden?

2023'te sorunlu alacak oranı yükselecek

2023'te sorunlu alacak oranı yükselecek

Tahammül azaldı

Tahammül azaldı

13 trende dikkat

13 trende dikkat

Yorum Yaz