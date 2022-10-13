Uluslararası Enerji Ajansı'ndan resesyon uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) OPEC+'nın üretimi azaltma kararının fiyatları küresel ekonomiyi resesyona sokacak seviyelere tırmandırma riski yarattığı uyarısı yaptı.

Paris merkezli kurum aylık olarak yayımladığı raporda OPEC+'nın 'devasa kesintilerinin' dünya çapunda enerji güvenliği risklerini tırmandırdığını belirtti. Ajans, yükselen fiyatların piyasa oynaklığının boyutunu artıdığını belirterek "Petrol fiyatları halihazırda durgunluğun eşiğinde olan küresel ekonomi için kırılma noktası olabilir" ifadesine yer verdi.

Kurum enflasyondan yüksek faizlere kadar birçok ekonomik faktör nedeniyle gelecek yıl için küresel petrol talebini günlük 470 bin varil düşürdü. Suudi Arabistan ve petrol üreticisi diğer ülkeler geçen hafta günlük petrol üretimini, Kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltacaklarını duyurmuştu. Bu gelişme petrol fiyatlarında kısmi düşüşe neden olsa da Brent petrolün varil fiyatı bugün Londra'da 90 doların üzerinde seyrediyor. UEA 2023 yılı için küresel petrol tüketim tahminini geçen ayki 2,1 milyon artıştan 1,7 milyon artışa revize etti.