“Unicorn değil zebra olacağız”

Geçen yıl 2,5 milyon dolar değerlemeyle ilk yatırımını alan Wellbees’in kurucusu Melis Abacıoğlu, “Hedefimiz unicorn değil zebra olmak. Çünkü artık zebra start up’lar konuşulacak’ dedi.

Geçen yıl 2,5 milyon dolar değerlemeyle ilk yatırımını alan Wellbees; Akbank, Enerjisa, Garanti BBVA, Sanofi, Zorlu Grubu gibi büyük şirketlere kurumsal esenlik hizmeti veriyor.

Toplam 17 ülkede, 8 dilde hizmet veren Wellbees, bu yıl mayıs ayında tamamladığı tohum yatırım turundaysa 2,2 milyon dolar yatırım almayı başardı.

Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, “Hedefimiz unicorn değil zebra olmak. Çünkü artık zebra start up’lar konuşulacak. Yani kârla amaç arasında denge gözeten, demokrasiye önem veren, gücü ve kaynakları paylaşmaya davet eden yeni bir hareket var” dedi.

Abacıoğlu’nun kurumsal esenlik alanında bir ihtiyaç olduğunu fark edip arabasını satarak kurduğu Wellbees bugün, Türkiye’de büyük çoğunluğu global olmak üzere 40’ın üzerinde şirkette 100 bine yakın çalışana hizmet veriyor.

Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu ile bir röportaj yapan Start Up Dergisi, iş modelini tanıtarak büyüme hedeflerini paylaştı.

Röportajı Start Up Dergisi'nden okuyabilirsiniz