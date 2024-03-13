Vestel’den kadınlara yönelik projeler

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, kadınların kurumsal hayatta aktif şekilde yer almalarının, şirketlerin üretkenliği ve finansal performansı üzerinde pozitif etkilere sahip olduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi.

Vestel'in işe alım uygulamaları dâhil şirket genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları teşvik eden bir marka olduğunu belirten Duygu Badem Uylukçuoğlu, 'Vestel kurulduğu günden bu yana, hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği anlayışını benimseyen, kadının toplumda, iş hayatında ve ekonomik hayatta güçlendirilmesi konusundaki tüm çalışmaları destekleyen bir şirket' dedi.

Vestel'in ‘Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri'ni benimseyen bir marka olarak, kadınların ekonomik yaşamın içinde tüm sektörlerde ve her düzeyde yer alabilmeleri için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Uylukçuoğlu, şu bilgileri verdi;

'Vestel’de, işe alım uygulamaları dâhil şirket genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar teşvik edilirken şirket, çatısı altında faaliyet gösterdiği Zorlu Holding’in 'Eşit Bi’Hayat Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Manifestosu'nun rehberliğiyle toplumda, elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde ve Vestel Şirketler Grubu’nun her düzey çalışanında kadın-erkek eşitliğini sağlamak için sorumluluk alıyor.

2019 yılında ‘Vestel Servis Akademi’ altında başlatılan 'Kadın Teknisyen Eğitim Projesi’ kapsamında Vestel yetkili servislerinde çalışan müşteri temsilcilerine teknisyenlik eğitimi verilerek satış sonrası teknik destek ekiplerinde çalışma imkânı sunuluyor.

Proje kapsamında 2023 yılı sonunda toplam 88 kadın teknisyen adayı uygulamalı teknik eğitimleri başarıyla tamamladı. Bugün bu adaylardan 43’ü sahada aktif olarak görev almakta.

Proje ile mevcut mavi yaka kadın çalışanlar arasından teknik lise mezunu olmayanlar için Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanacak teknik eğitim programıyla, içerideki teknisyen ihtiyacı doğrultusunda kadın teknisyen yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi amaçlanıyor. Çalışanlara verilecek eğitim içeriği konusunda MEB ile görüşmeler devam ediyor.

Vestel’de, “Herkes İçin Eşit Bi’Hayat Mümkün” söylemiyle gönüllülük esasına dayanan, farkındalığı artıran projeler geliştirmek üzere ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’ kuruldu.

Bu kapsamda, ‘Mutlu Bi’Anne’ projesiyle çalışan annelerin çalışma hayatında daha eşit koşullara sahip olabilmesi için çalışmalar başlatıldı. Proje özelinde ‘Yenidoğan Yönetmeliği’ üzerinde çalışılırken, doğum izninden dönen çalışanları iş hayatında tutundurmak için mevcut durumda Vestel’de bulunan ‘Anne Odaları’nın süt sağma odası gereksinimleri doğrultusunda revize edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışanlara yan hak uygulaması olarak sunulan ‘Özel Sağlık Sigortası’ poliçesinin ‘Annelik Teminatı’ kapsamının iyileştirilmesi yönünde de adımlar atılıyor.

Vestel’in de dâhil olduğu Zorlu Holding Grup şirketlerini kapsayan ‘Ev İçi Şiddeti Önleme Politikası’ yayınlandı. Proje özelinde 2023 yılında 10 bin 133 kişiye beş bin 221 saat toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verildi.

2 Ocak 2023’te Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nden (KAGİDER) ‘Fırsat Eşitliği Modeli’ sertifikası alan Vestel, dernekle yaptığı iş birliği sonucunda üniversiteden yeni mezun olmuş veya en fazla 2 yıl iş tecrübesi olan genç kadınların iş hayatına daha donanımlı başlamalarını sağlamak ve iş arama süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla ‘Hemdem’ adlı mentorluk programını başlattı. 2024’te ilk dönemi tamamlanan projenin 2024’te de devam etmesi planlanıyor.

Vestel’in çalışanlarına tanıdığı doğum ve ebeveynlik izninden 2023 yılında 273 kadın ve 566 erkek çalışan faydalandı. 2023 yılında doğum ve ebeveynlik izni kullanan kadın çalışanların yüzde 36’sı iş başı yaparak çalışma hayatına yeniden dâhil oldu.

Şirket, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinci geliştirmek amacıyla Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında kadın çalışanlar KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi ve uygulama linki SMS yoluyla tüm çalışanlara iletildi. Manisa’daki üretim tesislerinin çeşitli yerlerine konuyla ilgili bilgilendirme afişleri asıldı ve çalışanlara el broşürleri dağıtıldı'.

Cinsiyet ayrımı yapılmadan eşit işe eşit ücret politikasını titizlikle uygulayan Vestel’in kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları şöyle sıralanıyor:

‘Elim Sende’ projesi

* 2021 yılında başlayan proje, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) Çalışma Grubu, Vestel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Konuk Evi Müdürlüğü ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) iş birliğinde yürütülüyor.

* Projenin ilk aşamasında fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü sürecinde korunma ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan kadın konukevlerinin, beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri ihtiyaçları karşılanıyor. İkinci aşamada ise, kadın konukevinden ayrılarak bağımsız bir yaşam kuran kadınların, yerleştikleri konutun beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri karşılanmakta.

* Proje ile konukevlerinde kalan kadın ve yanlarındaki çocukların yaşam kalitesinin artırılması, sosyal sorunların çözümünde kamu-özel sektör iş birliğinin geliştirilmesi, şiddet mağduru kadınlara yönelik toplumsal ve kurumsal destek verilmesi, bağımsız bir hayat planlayan şiddet mağduru kadınların yeni yaşantılarına katkı sağlanması, şiddet mağduru kadınların mesleki eğitimlerle niteliklerinin artırılması, kadınların çalışma hayatına kazandırılması, bu şekilde fırsat ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Pedmatik Projesi

* Proje ile kadınların temel ihtiyaçları olan hijyenik pedleri hızlı ve hijyenik şekilde tedarik edebilmeleri amaçlanıyor. Bu kapsamda pedmatik makinelerinin tasarlanması ve üretimi Vestel Ar-Ge çalışanları tarafından yapılıyor. Proje yakın zamanda uygulamaya alınacak.

Anadolu kültürünü evlere geri getiren iş birliği

* Vestel’in teknoloji markası yolculuğunda en önemli bileşenler; Ar-Ge, inovasyon, donanım ve yazılım. Ancak bunların yanında tasarım da çok önemli bir konu. Vestel, ürettiği teknolojiyle tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırırken, tasarımlarıyla da onların hayatlarına renk ve ahenk katmayı amaçlıyor.

* Bu bakış açısıyla üretilen Vestel Retro Serisi, markanın tasarım konusunda en iddialı olduğu ürünlerin başında geliyor.

* Satışa çıktığı günden bu yana yediden yetmişe herkesin büyük ilgi ve beğeniyle takip ettiği seriyi Türkiye’nin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma hedefinde araç olarak kullanmak isteyen Vestel, bu amaçla dünyaca tanınmış tasarımcı Aslı Filinta ile örnek bir iş birliğine imza attı.

* Kültürüne ve insanına bağlı bir marka olan Vestel, Aslı Filinta ile çıktığı tasarım yolculuğunda ilhamını yine bu topraklardan aldı. Aslı Filinta’nın bugüne kadarki çalışmalarında her zaman sürdürülebilirliği ve ileri dönüşüm kavramlarını ön plana çıkarması da tüm iş süreçlerini sürdürülebilir yöntemlerle yürüten Vestel ile çok uyumlu oldu.

* Projede teknoloji, tasarım, kadın ve kolektif çalışma bilinci bir araya getirildi. Anadolu kültürünü ve sanatını yaşatma vizyonuyla ortaya çıkan yeni retro serisinde Anadolu tarihi için son derece önemli olan sanat dalları bir araya getirildi. Serideki ürünleri tasarlarken klasik yöntemlerle değil; özgün bir yorumla, hayatın ve evin içindeki farklı kullanım alanlarını buluşturuldu.

* Seri için tasarlanan motifler, Geleneksel Türk sanatları mezunu kadın sanatçılar tarafından ürünlere tek tek elle boyandı.