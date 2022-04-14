Volkswagen yılın ilk çeyreğinde yüksek kar açıkladı

VW Grubu'nun ocak-mart döneminde özel kalemler öncesi karını, Ukrayna savaşı ve Çin'deki salgın kısıtlamalarına rağmen yüzde 77 artırması dikkati çekti.

14.04.2022 17:28:000
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Volkswagen yılın ilk çeyreğinde yüksek kar açıkladı

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu, ocak-mart döneminde özel kalemler öncesi karını Ukrayna savaşı ve Çin'deki salgın kısıtlamalarına rağmen yüzde 77 artırarak 8,5 milyar avroya yükseltti.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran VW Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü mali sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, grubun geçen yıl ocak-mart döneminde 4,8 milyar avro olan özel kalemler öncesi karı, Ukrayna savaşının sebep olduğu tedarik sıkıntısı ve Çin'deki Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle üretimi durdurmasına rağmen bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 77 artışla 8,5 milyar avro oldu.

Grubun, ilk çeyrekteki araç teslimatları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 azalarak yaklaşık 1,9 milyona geriledi.

Buna karşın tamamen elektrikli araçların teslimatları ilk çeyrekte yüzde 65 artarak 99 bin 100'e ulaştı. Çin’deki elektrikli araçların satışları yüzde 365,5 artarak 28 bin 800’e ulaşması dikkati çekti.

Volkswagen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam eden etkisi, Ukrayna savaşı ve öngörülemeyen emtia piyasalarının şirketin gelecekteki faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyeceğini de duyurdu.

Buna rağmen Alman üretici, bu yıl araç satışlarının yüzde 8 ila 13 arasında artmasını bekliyor.

Diğer Alman otomobil üreticileri BMW ve Mercedes-Benz geçen hafta, ilk çeyrekte araç teslimatlarının sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 15 düştüğünü bildirmişti.

Volkswagen, ilk çeyreğe ilişkin ayrıntılı sonuçları 4 Mayıs'ta açıklayacak.

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