Yapı Kredi’den ilk çeyrekte beklentinin üstünde kâr

Yapı Kredi Bankası 2023 yılının 1. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 11,25 milyar TL’nin üzerinde 12,64 milyar TL net dönem kârı elde etti.

Bankanın bir önceki çeyrekteki net karı 17,4 milyar TL, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 7,3 milyar TL seviyesindeydi. Böylece bankanın net kârı çeyreksel bazda yüzde 27 oranında gerilerken yıllık bazda yüzde 74 artış gösterdi. Banka 2022 yılının tamamında 52,7 milyar TL net kâr elde etmişti.

Bankanın maddi ortalama öz sermaye kârlılığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 37,9 oldu. Özkaynak kârlılığı 2022 yıl sonunda yüzde 56,6 seviyesindeydi. Enflasyon muhasebesi uygulandığında ise ortalama özkaynak karlılığı bu çeyrek için orta-düşük tek haneli seviyeler olarak hesaplandı. Ortalama aktif kârlılığı ise yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise bu çeyrek sonu itibarıyla yüzde 18,1’den yüzde 16,8’e geriledi. Son çeyrekte TL kredi büyümesi yüzde 9, TL mevduat büyümesi yüzde 26 oranında gerçekleşti.

Bankanın kümülatif net faiz marjı ise 2022 sonundaki yüzde 9,10 seviyesinde iken yüzde 5,63 seviyesine geriledi. Bankanın 2023 yılı için hedefi ise yüzde 5’in üzeri. Yapı Kredi Bankası’nın swap giderleri dahil net faiz gelirleri yüzde 51 gerilerken yıllık bazda yüzde 68 artarak 15,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu çeyrekte TÜFE’ye endeksli tahvillerden gelirler; enflasyon oranındaki gerilemeyle 21,1 milyar TL’den 9,67 milyar TL’ye düştü. Yıl sonunda 111 milyar TL olan TÜFEX hacmi Mart sonunda 121 milyar TL’ye yükselirken TÜFE'ye dayalı varlık değerlemesinde kullanılan oranın yüzde 85’ten yüzde 45’e gerilemesi faiz gelirlerinin azalmasında etkili oldu.

Net ücret ve komisyon cephesinde ise yüzde 13 artışla 5,8 milyar TL gelir elde edildi. Komisyon gelirlerinde yüzde 41’lik pay ile ödeme sistemleri yer aldı. Faaliyet giderleri ise çeyreklik bazda yüzde 5 gerilerken yıllık bazda yüzde 168 arttı. Bankanın takipteki kredi rasyosu yüzde 3,4’ten yüzde 3,2’ye geriledi. Bankanın 2023 yılı için belirlediği maddi ortalama özkaynak karlılığı hedefi yüksek yirmili seviyeler, enflasyon muhasebesine göre hesaplanmış 2023 yılı için maddi ortalama özkaynak kârlılığı ise orta-düşük onlu seviyelerde bulunuyor.