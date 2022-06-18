Yatırım araçlarının bu hafta sergilediği performans

Bu hafta ABD doları yüzde 1,81 değer kazanarak 17,3200 liraya, avro da yüzde 1,37 artışla 18,1310 liraya yükseldi. Çeyrek altının satış fiyatı da 1.689,00 liraya çıktı.

18.06.2022 09:06:000
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Yatırım araçlarının bu hafta sergilediği performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,38 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,88, dolar/TL yüzde 1,81, avro/TL yüzde 1,37 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.469,21, en yüksek 2.552,17 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,38 azalarak 2.533.33 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,88 kazanımla 1.030,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,87 artışla 6.901,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.658,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.689,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,81 değer kazanarak 17,3200 liraya, avro da yüzde 1,37 artışla 18,1310 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,30 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,21 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,32 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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