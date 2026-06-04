Yazar Kasa POS Nedir? İşletmeler için Doğru POS Seçimi

Yazar kasa POS sistemleri birçok işletme için hem operasyonel kolaylık hem de yasal uyumluluk açısından önemlidir. Doğru yazar kasa POS’u tercih etmek tahsilat süreçlerini hızlandırır, müşteri memnuniyetini artırır ve işletme süreçlerinizi dijital dönüşüme uygun hale getirir. Peki, yazar kasa POS zorunlu mu? POS cihazı nasıl alınır?

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) Kavramı

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) klasik yazar kasaların gelişmiş versiyonu olarak tanımlanır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen teknik standartlara uygun şekilde çalışan cihazlar ödeme işlemlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınmasını sağlar.

YN ÖKC sistemlerinin temel amaçlarından biri kayıt dışı ekonominin önüne geçmektir. Yapılan satış işlemleri elektronik ortamda kayıt altına alınır ve gerekli bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine iletilir. Böylece mali süreçlerde şeffaflık artar ve vergi denetimleri daha güvenli hale gelir. Cihazlar aynı zamanda işletmelerin muhasebe süreçlerini kolaylaştırır. Gün sonu raporları, satış kayıtları ya da işlem geçmişi gibi veriler düzenli şekilde takip edilebilir.

Yazar Kasa POS Nasıl Çalışır?

Yazar kasa POS cihazlarının çalışma sistemi son derece pratiktir. İşlem genelde birkaç temel adım üzerinden ilerler:

Müşteri kartını yazar kasa POS cihazına okutur veya temassız ödeme yapar. POS cihazı sistemi banka onay sürecini tamamlar. İşlem bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine iletilir. Ödeme onaylandıktan sonra mali fiş otomatik şekilde oluşturulur. Satış kaydı cihaz hafızasına işlenir.

Yazar Kasa POS ile Normal POS Arasındaki Fark

Normal POS cihazı sadece kartlı ödeme almak için kullanılır. Mali fiş kesme veya resmi satış kaydı oluşturma özelliği bulunmaz. Bu nedenle işletmeler ayrıca yazar kasa kullanmak zorunda kalır. Yazar kasa POS sistemlerinde ise hem ödeme işlemi hem de mali belge düzenleme tek cihaz üzerinden gerçekleştirilir. Bu yapı işletmelere operasyonel kolaylık sağlar. Yazar kasa ile pos arasındaki fark ayrıntıları şu şekildedir:

Özellik

Yazarkasa POS

Normal POS

Mali fiş oluşturma

Mali fiş oluşturur.

Mali fiş oluşturmaz.

Resmî onay durumu

Gelir İdaresi Başkanlığı onaylıdır.

GİB onayı bulunmaz.

Temel kullanım amacı

Ödeme alma ve yasal kayıt oluşturma işlemlerini birlikte yürütür.

Sadece ödeme altyapısı sunar.

Yasal mevzuata uygunluk

Yasal mevzuata uygun kayıt oluşturur.

Yasal kayıt oluşturma özelliği bulunmaz.

Gün sonu raporları

Daha kapsamlı gün sonu raporları alınabilir.

Daha sınırlı raporlama sunar.





Yazar Kasa POS Çeşitleri

İşletmelerin faaliyet alanına göre farklı POS çözümleri bulunur. İş hacmi, müşteri yoğunluğu ve çalışma modeli hangi cihazın sizin için daha uygun olduğunu belirler.

Sabit Yazar Kasa POS

Sabit yazar kasa POS makinesi çeşitleri mağaza, market, restoran ve kafe gibi sabit noktada hizmet veren işletmelerde kullanılır. Masa üstünde çalışan sistemler güçlü bağlantı altyapısı ve yüksek işlem kapasitesi sunar. Sabit cihazların avantajları şöyledir:

Yoğun işlem hacmine uygun çalışma Kesintisiz bağlantı performansı Geniş ekran ve kullanım kolaylığı Hızlı fiş yazdırma

Mobil Yazar Kasa POS

Mobil yazar kasa POS makinesi türleri taşınabilir yapıları sayesinde sahada ödeme alma imkanı sunar. Kurye hizmetleri, kapıda ödeme sistemleri, pazaryeri satışları ve mobil hizmet veren işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilir. Kablosuz bağlantı desteği sayesinde internet erişiminin olduğu her yerde işlem yapılabilir. Mobil POS cihazlarının öne çıkan avantajları şunlardır:

Taşınabilir kullanım Hızlı tahsilat Sahada ödeme kolaylığı Temassız ödeme desteği Anlık fiş oluşturma

Android Yazar Kasa POS

Android tabanlı POS cihazları klasik sistemlere göre daha gelişmiş özellikler sunar. Akıllı POS olarak da bilinen sistemler uygulama desteği, bulut entegrasyonu ve gelişmiş raporlama gibi avantajlara sahiptir. Android POS cihazları sayesinde işletmeler:

Stok takibi yapabilir. Sipariş yönetimi sağlayabilir. Muhasebe entegrasyonu kurabilir. QR ödeme alabilir. Dijital raporlama süreçlerini yönetebilir.

Yazar Kasa POS Zorunlu mu?

Özellikle şu alanlarda faaliyet gösteren işletmeler için zorunluluk öne çıkar:

Perakende mağazalar Marketler Restoran ve kafeler Akaryakıt istasyonları Hizmet işletmeleri Mobil satış yapan firmalar

Ancak her işletmenin yükümlülüğü farklı olabilir. Faaliyet alanı, satış modeli ve ödeme sistemi kullanım şekli doğrultusunda detaylı değerlendirme yapılması gerekir.

İşletmeniz için Doğru POS Nasıl Seçilir?

Doğru POS seçimi yalnızca ödeme almak için değil işletme süreçlerini verimli yönetmek açısından da önem taşır. İşletmenizin ihtiyaçlarını analiz ederek uygun cihaz tercih etmeniz gerekir. Bu süreçte yazar kasa POS fiyatları için de araştırma yapabilirsiniz.

İşletme Tipinize Uygun POS

Her işletmenin ihtiyaç duyduğu POS çözümü farklı olur. İşletme modeline uygun seçim yapmak günlük operasyonları kolaylaştırır. Örnek kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

Restoran: Adisyon ve masa entegrasyonlu POS Market: Hızlı barkod okuma destekli POS E-ticaret: Sanal POS entegrasyonu Kurye hizmetleri: Mobil POS sistemi Kafe: Temassız ödeme destekli POS

Banka ve Komisyon Oranı Karşılaştırması

POS seçerken sadece cihaz özelliklerine değil banka komisyon oranlarına da dikkat etmeniz gerekir. Bankalar farklı sektörler için farklı POS komisyon oranları sunabilir. Komisyon oranlarını değerlendirirken şu detayları inceleyebilirsiniz:

Tek çekim komisyon oranı Taksitli işlem maliyetleri Erken ödeme seçenekleri Günlük tahsilat süresi Aidat ve ek hizmet ücretleri

Akbank POS çözümleri farklı ölçeklerdeki işletmelere uygun esnek ödeme altyapıları sunar. İşletmenizin ihtiyaçlarına göre mobil, sabit ya da Android POS seçeneklerini değerlendirebilir, hızlı tahsilat ve güvenli ödeme altyapısından yararlanabilirsiniz.

GİB Onaylı Cihaz Tercih Etme

Yazar kasa POS satın alırken cihazın Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylı olması gerekir. Resmi listede yer almayan cihazların kullanılması ciddi sorunlara yol açabilir. GİB onaylı cihaz tercih etmek şu avantajları sağlar:

Mevzuata uygun kullanım Güvenli veri aktarımı Resmi fiş düzenleme Güncel yazılım desteği Denetim süreçlerinde uyumluluk

Teknik Destek ve Servis Ağı

POS cihazları sürekli kullanılan teknolojik ürünler olduğu için teknik destek önem taşır. Olası arızalarda hızlı çözüm sunulması işletme faaliyetlerinin kesintiye uğramasını önler. Servis ağı değerlendirirken Türkiye genelinde servis erişimi, garanti süresi, yedek cihaz desteği, yazılım güncelleme hizmeti ve müşteri destek hattı gibi detaylara dikkate edebilirsiniz.

Yazar Kasa POS Başvuru Süreci

Yazar kasa POS başvuru süreci birkaç temel adımdan oluşur. Banka veya yetkili ödeme kuruluşu üzerinden başvuru yapılabilir. Başvuru aşamaları çoğunlukla şu şekilde ilerler:

Vergi levhası hazırlanır. Şirket belgeleri teslim edilir. Banka başvurusu tamamlanır. POS cihazı seçilir. Sözleşmeler imzalanır. Kurulum işlemi gerçekleştirilir. GİB kaydı tamamlanır.

Başvuru sırasında sizden genelde şu belgeler talep edilir:

Vergi levhası İmza sirküsü Faaliyet belgesi Kimlik fotokopisi Ticaret sicil gazetesi İş yeri adres bilgileri

Akbank’ın işletmelere özel POS çözümleri sayesinde tahsilat süreçlerinizi hızlandırabilir, güvenli ödeme altyapısıyla işinizi daha verimli yönetebilirsiniz. Mobil POS, Android POS ve farklı sektörlere uygun ödeme çözümlerini inceleyerek işletmeniz için en uygun sistemi kolayca seçebilirsiniz.



Kaynak: https://www.akbank.com/kurumsal/uye-isyeri-pos/pos-cozumleri/yazar-kasa-pos



Sıkça Sorulan Sorular

Yazar kasa POS kimler için zorunludur?

Kartla ödeme kabul eden ve Gelir İdaresi Başkanlığı kapsamına giren birçok işletme için yazar kasa POS kullanımı zorunlu olur.

Yazar kasa POS ile normal POS arasındaki fark nedir?

Normal POS sadece ödeme alma işlevine sahiptir. Yazar kasa POS ise ödeme işlemiyle birlikte mali fiş oluşturup resmi satış kaydı tutar.

Yazar kasa POS nereden alınır?

Yazar kasa POS cihazları bankalar, yetkili ödeme kuruluşları ve resmi distribütörler üzerinden alınabilir.

Yazar kasa POS komisyon oranı ne kadardır?

Komisyon oranları banka, sektör, işlem hacmi ve taksit seçeneklerine göre değişiklik gösterir. İşletmenize özel teklif alarak en doğru oranları öğrenebilirsiniz.

Yeni işletmeler kaç gün içinde yazar kasa POS almalıdır?

Faaliyete başlayan işletmelerin mevzuatta belirtilen süreler içinde ödeme kaydedici cihaz süreçlerini tamamlaması gerekir. Güncel süre ve yükümlülükler için Gelir İdaresi Başkanlığı düzenlemelerinin takip edilmesi önem taşır.







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