Yemek kartı şirketlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Türkiye'de yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren 4 teşebbüse soruşturma açtı.

8.09.2025 11:50:140
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurulca, EDENRED, MULTİNET, PLUXEE ve SETCARD'a ilişkin ön araştırmada elde edilen bulgularla, söz konusu şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğinin belirlendiği bildirildi.

Bunun üzerine Kurulun, ilgili taraflar hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği belirtilen açıklamada, şirketlerin ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamalarla, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin araştırılacağı kaydedildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

