Yurt dışında yerleşik kişiler, 98,4 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 98,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

30.06.2022 15:20:000
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Yurt dışında yerleşik kişiler, 98,4 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 98,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 57,7 milyon dolarlık DİBS satarken, 6,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Haziran haftasında net 98,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 57,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 6,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Haziran itibarıyla 15 milyar 210,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Haziran'da 15 milyar 365,6 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 440,8 milyon dolardan 1 milyar 381,5 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 110,8 milyon dolardan 116,4 milyon dolara yükseldi.

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