Zelenskiy'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Türkiye'den

Garanti Kompozit Yöneticisi Vedat Tüzer: Zelenskiy ve ekibi için 20 adet kask ve yelek istediler, biz de gönderdik, televizyondan izleyince mutlu olduk.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Yozgat'ta ziyaret ettiği fabrikanın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ekibinin kullandığı balistik koruyucu ekipmanları ürettiği ortaya çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, açılış törenleri ve çeşitli temasları dolayısıyla gittiği ilde, Yozgat OSB'de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti. Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Varank'a, Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Zelenskiy ve ekibi için 20 adet koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı.

Varank, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra askeri personellerin koruyucu ekipmanlarının fazlaca gündeme geldiğine işaret ederek, "Güvenlik güçlerimizi koruyan hayati öneme sahip savunma ekipmanlarının üretilmesinin yanı sıra bu ürünlerin ihracatının yapılması ülkemizin üretimde geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli. Türk savunma sanayisinde özellikle özel sektörün gediği bu noktayı görmüş olmaktan ziyadesiyle memnun oldum. Dünyanın elliden fazla ülkesine birçok askeri ekipman Yozgat'ta üretilip gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

Televizyonda görünce mutlu olduk

Garanti Kompozit Yöneticisi Vedat Tüzer, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Zelenskiy ve ekibi için özel bir kask ve yelek talebinin kendilerine iletildiğini belirterek, "Sayın Zelenskiy ve ekibi için 20 adet kask ve yelek istediler, biz de gönderdik, televizyondan izleyince mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Dünyanın en hafif balistik kasklarını ürettiklerinin bilgisini veren Tüzer, şunları kaydetti: "Dünyanın 50'den fazla ülkesine Yozgat'ta ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Aynı zamanda 2013'ten bu tarafa Türkiye'deki balistik kaskların yüzde 80'e yakınını biz tedarik ediyoruz. 2013'e kadar bunlar genellikle ABD-İsrail ortaklı yabancı firmalardan tedarik ediliyordu, 1900 dolarlardan alımlar vardı, biz bunları bitirdik. Hem Türkiye'ye hem yurt dışına ürünlerimizi tedarik ediyoruz."

Tüzer, Zelenskiy ve ekibine "Soft balistik Level IV plakalı yelek" ile "Full Cat Edon plakalı Level III kaskları" gönderdiklerini de sözlerine ekledi.