Zeytin kültürünü okullara taşıyan öğretmenler Ayvalık'ta ödüllendirildi

Millî Eğitim Bakanlığı ile Komili'nin 2023 yılından bu yana yürüttüğü "Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz" projesi kapsamında, zeytin ağacı ve zeytinyağı kültürünü öğrencilerle buluşturan öğretmenler Ayvalık'ta düzenlenen törende ödüllendirildi. Proje bugün 14 ilde 112 okulda uygulanıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Komili iş birliğinde hayata geçirilen "Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz" projesi kapsamında düzenlenen İyi Uygulamalar Ödül Töreni, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden projeye katılan öğretmenlerin bir araya geldiği etkinlikte, zeytin ağacı ve zeytinyağı kültürünü eğitim yoluyla öğrencilerle buluşturan 20 öğretmene sertifika ve plaket verildi.

2023 yılında başlayan proje, çocukların Anadolu'nun önemli kültürel değerlerinden biri olan zeytin ağacı ve zeytinyağıyla erken yaşta tanışmasını amaçlıyor. İlk etapta 10 ilde 80 pilot okulda uygulanan proje, bugün Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şanlıurfa, Tokat ve Trabzon olmak üzere 14 ilde toplam 112 okulda sürdürülüyor.

Proje kapsamında okul öncesi öğrencileri için "Zeytin Seven Çocuğun Öyküsü" adlı hikâye kitabı hazırlanırken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için zeytin ağacı, zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı konularını içeren etkinlik kitapları ile öğretmen kılavuzları geliştirildi. Eğitim materyalleri proje okullarına dağıtılırken aynı zamanda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden de erişime açıldı.

Törene Komili adına Bunge Türkiye Ülke Lideri Ufuk Doğan'ın yanı sıra Ayvalık İlçe Millî Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selahattin Kal ve Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanı Nezir Ünsal katıldı. Etkinlikte, okullarda kurulan Zeytin Ağacı Öğrenci Kulüpleri'nin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar paylaşıldı.

Bunge Türkiye Ülke Lideri Ufuk Doğan, projenin yalnızca eğitim değil toplumsal farkındalık açısından da önemli sonuçlar doğurduğunu belirterek, zeytin ağacının temsil ettiği doğa sevgisi, dayanışma ve birlikte yaşama kültürünün çocuklar aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarıldığını ifade etti. Doğan, projenin başladığı günden bu yana ailelerin de sürece dahil olduğunu, fidan dikiminden zeytinyağlı yemek kültürünün yaşatılmasına kadar birçok alanda olumlu sosyal etki oluşturduğunu söyledi.

Ödül töreninde ayrıca proje kapsamında hazırlanan "Bu Ağacın Köklerinde Ne Var?" adlı kısa film de ilk kez katılımcılarla buluştu.