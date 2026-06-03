Ziraat Katılım'ın ihraç ettiği sukuk Viyana Borsası'nda işlem görmeye başladı

Ziraat Katılım, uluslararası sermaye piyasalarındaki etkinliğini yeni bir kilometre taşıyla güçlendirdi. Banka tarafından uluslararası yatırımcılara yönelik oluşturulan 1,5 milyar dolar tavan tutarlı Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yapılan sukuk ihraçları, küresel piyasalarda yatırımcılarla buluşmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, yurt dışından uygun maliyetlerle temin edilen 3 yıl vadeli, toplam 150 milyon dolar tutarındaki 2 sukuk ihracı, Viyana Borsası'nda kote edilerek uluslararası piyasalarda işleme açıldı.

Söz konusu işlem, Viyana Borsası'nda bir Türk katılım bankası tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracı oldu.

- Viyana Borsası'nda gong töreni düzenlendi

Halihazırda toplam 2 milyar dolar tutarında sukuk ihracı uluslararası piyasalarda dolaşımda bulunan Ziraat Katılım, gerçekleştirdiği yeni işlemle birlikte hem dış kaynak çeşitliliğini artırdı hem de uzun vadeli kaynak teminiyle Türkiye ekonomisine katkı sağladı.

Viyana Borsası tarafından Ziraat Katılım adına organize edilen "Wiener Börse Gong Çalma Töreni" uluslararası yatırımcılar, finans kuruluşları ve sermaye piyasası temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Organizasyon, Ziraat Katılım'ın küresel finans piyasalarındaki görünürlüğünü ve uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini daha da güçlendirdi.

- "Hem bizim için hem de Viyana Borsası için tarihi öneme sahip"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viyana Borsası'ndaki ilk sukuk ihracını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Böylece bir İslami finansal enstrümanı Viyana Borsası yatırımcılarına sunmuş olduk. Bir ilk olması açısından da hem bizim için hem borsa için tarihi bir öneme sahip." dedi.

Tüm faaliyetlerinde Ziraat Katılım ailesini büyütmeyi hedeflediklerini dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Kuruluşumuzdan beri önceliğimiz Türkiye'deki katılım bankacılığı sektörünü de büyütmek, bilinirliğinin artırma noktasında gayret sarf etmek. Bu anlamda güzel işlere imza attığımızı düşünüyoruz. Sadece kendi ülkemizde değil yurt dışında da bu bayrağı taşımak niyetindeyiz. İşte Viyana Borsası'nda ilk defa böyle bir sukuk ihracıyla ilgili bir tören düzenlenmiş bulunuyor. Bu tür işlemler genelde Londra'da yapılır. Avrupa'da da ilk defa böyle güzel bir işe imza atmış olduk."

- "Yurt dışında anlamlı bir işe imza attık"

Metin Özdemir, Avrupa'da ciddi bir Müslüman nüfusun yaşadığını, onların da bu tür yatırımlara ve enstrümanlara ihtiyacının olduğunu belirterek, "Bu anlamda Viyana Borsası'nın bu sukuk ihracına katkıda bulunması, bize paydaşlık etmesi Avrupa'daki İslami bankacılığın gelişmesine önemli bir hizmet olmuş oldu. Böylece Ziraat Katılım Türkiye'de katılım bankacılığı sektörünün büyümesine katkıda bulunduğu gibi yurt dışında da anlamlı bir işe imza attı." diye konuştu.

Bu adımın kendileri için bir ilk olduğunu söyleyen Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Akabinde bu işleri çeşitlendirmeyi, büyütmeyi hedefliyoruz. Ziraat Katılım ailesi olarak yurt dışındaki önemli uluslararası işlere imza attık. Yurt dışı ilk şubeleşmeye Afrika kıtasından başladık. Somali ve Sudan'da şubelerimiz var. Tabii ki Körfez'de, Avrupa'da, diğer coğrafyalarda da katılım bankacılığını geliştirmek, büyütmek, Ziraat Katılım ailesi olarak Ziraat markasının bize verdiği gücü, itibarı bu alanlarda da kullanmak istiyoruz. Ülkemizdeki firmaların daha uygun fonlara ulaşmasında aracılık etmek istiyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da markamızın bize verdiği güçle Ziraat Katılım olarak İslami ürünlerin tüm coğrafyalarda gelişmesine, büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz."

- "Bizim için gerçekten büyük bir onur"

Viyana Borsası Üst Yöneticisi (CEO) Christoph Boschan da Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir ve ekibini ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "Ziraat Katılım Sukuk'un Viyana Borsası'nda işlem görmeye başlaması bizim için gerçekten büyük bir onur. Umarım bu, gelecek ve daha nice şeyler için bir köprü kuracaktır." dedi.

Boschan, şunları kaydetti:

"Bu gelişme, birçok refinansmana imkan sağlayacak ve piyasalara açılma, yurt dışı piyasalarda işlem görme, diğer pazarlara girme, köprüler kurma, bağlantılar oluşturma gibi doğal gerekliliği beraberinde getirecek. Umarım bugün başlangıç noktalarından biri olur. Gelecek her şey için gerçekten heyecanlıyım. Avrupa piyasasına, özellikle Avusturya piyasasına ilgi duyan herkesi bekliyoruz. Kendimizi nasıl tanıttığımızı görüyorsunuz ve bu müşterileriniz için de geçerli. Çok açık bir kurumuz. Bizimle iletişime geçin, sizi çok sıcak bir şekilde karşılayacağız."