Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

İş dünyasının takvimi çok yoğun… Yeni yatırım fırsatlarını takip etmek, iş birlikleri için görüşmeler yapmak, fabrikaları yerinde incelemek, mağaza açmak gibi pek çok farklı nedenle sürekli seyahat ediyorlar. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın dediği gibi artık iş seyahatleri tek bir amaçla olmuyor. Her amaç için başka bir lokasyona gidiyorlar.

Örneğin Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, son zamanlarda en çok Kuveyt, Kosova ve Afrika’da Senegal, Fildişi ve Mozambik’e gidiyor. “Kuveyt’te yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde bir havalimanı terminali inşaatı yapıyoruz. Kosova’da yine havalimanı işletiyoruz ve ülkenin elektrik dağıtımını yapıyoruz. Senegal’de yeni bir havalimanı devreye aldık. Fildişi ve Mozambik’te ise çimento fabrikası yatırımlarımız var” diye konuşuyor. Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın da Doğyap’ın Senegal’deki fabrika yatırımı dolayısıyla Afrika seyahatleri yoğunlaşmış durumda. Alarko Holding CEO’su Ayhan Yavrucu, PPP modeliyle iş yaptıkları Kazakistan’a seyahatlerinin eskisine göre üç kat arttığını söylerken Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ise en çok Amerika’ya gidiyor. Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, ihracata yönelik yeni iş fırsatları bulmak için Avrupa’yı, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, elektrikli pil yatırımıyla ilgili fırsatlar için sık sık Çin’i ziyaret ediyor. İş dünyasının önde gelen isimlerinin radarındaki bu ülkeler ise yeni dönemde yatırım cazibesi artan bölgelerin özeti gibi…

“DOĞU’DAN GELEN BİR GÜÇ VAR”

Perakende sektörünün temsilcileri, “modanın kalbi” olarak nitelendirilen Londra, Paris, Milano ve New York’u yılda iki kez ziyaret ediyor. Bu lokasyonlar, sektördeki gelişmeleri ve değişimleri gözlemlemek için her temsilcinin rutin olarak seyahat ettiği yerler. Ancak bunun dışında koleksiyonlarına yeni heyecanlar katmak için yöneticiler çok farklı ülkelere gidiyor. Örneğin Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Başkanı Gülden Yılmaz’ı en çok heyecanlandıran yerlerin başında Kore geliyor. Yılmaz, şöyle konuşuyor: “Kore, hazır giyim sektörünün çok geliştiği, değişik bir pazar. Bambaşka perspektifler kazandırıyor. Doğu’dan gelen başka bir güç var. Aslında moda anlamında da Batı’dan ilerdeler. Yeniliğe ve inovasyona çok açık bir kültürleri var. Değişik perakende konseptlerini görmek, gezmek, onları anlamak büyük tecrübeler kazandırıyor. Bunlar gelişmiş pazarlarda belli ve yeni bir şey görmüyoruz. Bu tarz pazarlar ilham veriyor.” İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Kızıltaş, dört büyük moda şehrinin dışında yeni mağaza yatırımları için yönünü Doğu’ya çeviren yöneticilerden. Son zamanlarda yeni mağaza yatırımları için Kahire ve Abu Dabi’ye seyahat ettiğini söyleyen yönetici, “Yakın zamanda buralarda mağaza açılışlarımız gerçekleşecek. Onun dışında hedef pazarlarımız Kuzey Afrika, Orta Doğu, İran gibi lokasyonlar… Öncelikle yakın coğrafyada organizasyon yapısını kurmak, sonrasında da diğer ülkelere geçmek istiyoruz. Avrupa’da ise Romanya’da 3-4 ay önce bir mağaza açtık. Mağaza ziyareti için Bükreş’e gidiyoruz. Bu pazarda da potansiyel görüyoruz ve 1-2 şehre daha açılmak istiyoruz” diyor.

“AFRİKA’DA BÜYÜMEYE DEVAM”

Afrika, Türkiye’deki şirketlerin cazibe merkezlerinden biri. Burada ciddi bir fırsat olduğunu vurgulayan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın son dönemde yatırımları doğrultusunda en sık ziyaret ettiği yerlerin başında Afrika geliyor. Grubun Afrika bölgesindeki en önemli yatırımlarından biri, inşaat alanında faaliyet gösteren şirketi Doğyap’ın Senegal’deki fabrika yatırımı. İnşaat grubundan 2 yıl içinde 1 milyar TL satış geliri beklediklerini söyleyen Doğan, Afrika’daki yatırımlarını ve fırsatları şöyle anlatıyor: “Bizim öncelikli hedef pazarımız Avrupa. Bunun dışında özellikle Afrika pazarlarını hedef aldık. Senegal başta olmak üzere Afrika ülkelerinde pazarda ciddi boşluklar var ve dolayısıyla fırsatlar görüyoruz. Senegal’de Doğanlar Holding olarak bir inşaat yatırımı yapıyoruz. Yine burada bir mobilya fabrikasının temelini attık. 2019’un ilk çeyreğine kadar bitirmeyi planlıyoruz. Bunun dışında Kenya’da, Zambiya’da mağazalar açıyoruz. Yine Cezayir’de büyümeye devam ediyoruz. Afrika’da Ecowas adı verilen bölgede ciddi bir nüfus var ve burada bazı ülkeler ciddi büyüme elde ediyor. Kuzey Afrika’da zaten yatırımlarımız vardı, şimdi Ecowas bölgesini hedef aldık. Bu bölgenin en büyük sorunu, gelir dağılımının çok adaletsiz olması. Orta ve uzun vadeli düşündüğümüzde bu gelir dağılımının iyileşeceğini ve bu ülkelerin büyüyeceğini düşünüyoruz. Biz, Afrika bölgesinde büyümeye devam edeceğiz.”